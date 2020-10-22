Бомжи на акции либералов в Москве: Кого набирают в массовку изображать противников Путина

22.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Блогер и репортёр Сергей Рулёв зафиксировал участие асоциальных личностей в Москве в массовке во время акции либералов. По всей видимости, поклонники бахуса были привлечены с целью изобразить многочисленность противников Владимира Путина.

Это произошло во время собрания у Тверского суда в поддержку муниципального депутата Юлии Галяминой. Сейчас рассматривается уголовное дело по поводу ее действий с целью срыва рефрендума о поправках к Конституции минувшим летом.

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