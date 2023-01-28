«Бомжи-прибалты даже письма не прислали»: белорусский журналист о санкциях против него

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Поклонники Запада наивно считают, что санкции отрезают попавших под них фигурантов от цивилизованного мир.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил тележурналист Григорий Азаренок, который был внесен в санкционные списки Запада и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них, особенно людей-западопоклонников, западноцентричного сознания… вот меня, когда внесла Великобритания, они мне письмо прислали, что они официально уведомляют, что я вычеркнут из жизни. Все, великая западная цивилизация меня к себе не допускает», – сказал журналист.

«У них реально такое сознание, что когда ввели санкции, еще что-то, они сказали, все – джунгли, люди третьего мира, рабы, негры – все, хуже негров в их понимании. То есть у них реально такое сознание, что «мы делаем такой шаг». Ну а нам это действительно смешно. Вот бомжи-прибалты даже письмеца не прислали, но это, видно, у них отдает советское прошлое», – иронизирует Азаренок.