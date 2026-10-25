Бондаренко: Единственный план Зеленского – дождаться ухода Путина по глубокой старости
В Киеве понимают, что не смогут победить в войне, и хотят затянуть конфликт как можно дольше в надежде, что Владимир Путин «просто, умрёт от старости».
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«План Киева не особо умный, но другого нет. Потому что реально, план Зеленского – сидеть, и ждать. Зеленский же несколько раз об этом проговорился в своих интервью, что вот «Путин старше, и скоро умрет».
А сколько было шуму и сколько было действительно ликования, когда, кажется, господин Соловей запустил этот тезис, что Путин уже умер и лежит на Валдае в холодильнике, а вместо него там двойники руководят страной.
То есть это всё на самом деле не от большого ума. Это всё не только не от большого ума, это всё ещё и из-за отсутствия реальной стратегии. Выиграть войну невозможно Украине. Выиграть войну невозможно», – сказал Бондаренко.
«Удерживать максимально долго этот клинч – тоже нет возможности. Значит, на что есть надежда только, что посылать в голову обывателю? Подождите, не все так просто. Путин старый, значит, ему жить недолго осталось.
Но при этом Путин каждый раз выходит и демонстрирует, что у него всё нормально с физическим здоровьем. Он может по три часа и даже дольше выдерживать длительные конференции.
То есть, когнитивное и ментальное здоровье у него тоже абсолютно в норме», – подытожил укро-политолог.
English version :: Читать на английском Бондаренко: Единственный план Зеленского – дождаться ухода Путина по глубокой старости