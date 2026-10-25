Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве понимают, что не смогут победить в войне, и хотят затянуть конфликт как можно дольше в надежде, что Владимир Путин «просто, умрёт от старости».

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«План Киева не особо умный, но другого нет. Потому что реально, план Зеленского – сидеть, и ждать. Зеленский же несколько раз об этом проговорился в своих интервью, что вот «Путин старше, и скоро умрет». А сколько было шуму и сколько было действительно ликования, когда, кажется, господин Соловей запустил этот тезис, что Путин уже умер и лежит на Валдае в холодильнике, а вместо него там двойники руководят страной. То есть это всё на самом деле не от большого ума. Это всё не только не от большого ума, это всё ещё и из-за отсутствия реальной стратегии. Выиграть войну невозможно Украине. Выиграть войну невозможно», – сказал Бондаренко.