Бондаренко: Единственный план Зеленского – дождаться ухода Путина по глубокой старости

Вадим Москаленко.  
25.10.2026 20:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Киеве понимают, что не смогут победить в войне, и хотят затянуть конфликт как можно дольше в надежде, что Владимир Путин «просто, умрёт от старости».

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве понимают, что не смогут победить в войне, и хотят затянуть конфликт как...

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«План Киева не особо умный, но другого нет. Потому что реально, план Зеленского – сидеть, и ждать. Зеленский же несколько раз об этом проговорился в своих интервью, что вот «Путин старше, и скоро умрет».

А сколько было шуму и сколько было действительно ликования, когда, кажется, господин Соловей запустил этот тезис, что Путин уже умер и лежит на Валдае в холодильнике, а вместо него там двойники руководят страной.

То есть это всё на самом деле не от большого ума. Это всё не только не от большого ума, это всё ещё и из-за отсутствия реальной стратегии. Выиграть войну невозможно Украине. Выиграть войну невозможно», – сказал Бондаренко.

«Удерживать максимально долго этот клинч – тоже нет возможности. Значит, на что есть надежда только, что посылать в голову обывателю? Подождите, не все так просто. Путин старый, значит, ему жить недолго осталось.

Но при этом Путин каждый раз выходит и демонстрирует, что у него всё нормально с физическим здоровьем. Он может по три часа и даже дольше выдерживать длительные конференции.

То есть, когнитивное и ментальное здоровье у него тоже абсолютно в норме», – подытожил укро-политолог.

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English version :: Читать на английском Бондаренко: Единственный план Зеленского – дождаться ухода Путина по глубокой старости

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