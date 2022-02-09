Бондаренко: Единственным союзником Украины осталась Британия

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Новости Украины

Россия, Франция, Германия и США нашли консенсус в плане невступления Украины в НАТО и принуждения её к выполнению Минских соглашений.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нейтральный статус Украины – то, что может быть рассмотрено по умолчанию. Мне кажется, что на самом деле нейтральный статус Украины и невступление в НАТО – вопрос решёный уже давно, он был решён ещё в прошлом году, и по умолчанию он будет воплощаться. Что касается принуждения Украины, если раньше только Россия постоянно настаивала на том, чтобы Украина выполняла Минские соглашения при нейтральной позиции Германии и Франции, то сейчас Германия и Франция давят на Украину, говоря, что Украина должна выполнять Минские соглашения, а в последнее время к ним подключились и США», – сказал эксперт.

Кроме того, политолог отметил, что Великобритания единственная страна, которая толкает Украину к войне, потому что заинтересована в конфликте.

«Единственный, кто сегодня тихонько говорит на ухо Зеленскому «Не выполняй ты эти Минские договорённости», – это Борис Джонсон. Великобритания – главные заинтересанты в том, чтобы конфликт углублялся и продолжался. Потому что углубление конфликта между крупными гегемонами, который сформировались в трёхполярном мире – залог возможности Британии в регионе и в целом на планете», – заключил Бондаренко.