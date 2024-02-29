Бондаренко: Если Россия заберёт Приднестровье, НАТО отреагирует «обеспокоенностью»

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Чем больше расширяется блок НАТО, тем менее поворотливым становится альянс – и теряется динамика в принятии решений.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили прокомментировать слова заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, который заявил, что «если Россия решит аннексировать Приднестровье», то Североатлантический альянс «осудит подобные действия и продолжит поддерживать Молдову».

«Это и всё, на что способно НАТО?», – спросил ведущий канала.

«Пока что да», – развел руками Бондаренко.

«Вы же понимаете, что любой вопрос НАТО решается консенсусом, все 30 государств должны принять решение относительно тех или иных действий. Это не автоматическое решение. Чем шире становится блок НАТО, тем менее он является динамичным, тем менее он является способным решать те или иные вопросы. Поэтому я считаю, что сейчас, действительно, может речь идти только о том, что государства-члены НАТО могут пообещать обсудить вопрос или выразить свою обеспокоенность»,– сказал политолог.

«К сожалению», – погрустнел ведущий.