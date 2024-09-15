Бондаренко: «Мирный план» Зеленского – это втянуть напрямую НАТО в войну

Главная задача потерявшего легитимность Владимира Зеленского заключается в эскалации войны и втягивании в боевые действия непосредственно стран НАТО.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий уточнил, что имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда говорил, что разрешение Киеву бить западным оружием вглубь РФ будет означать прямое участие стран НАТО в войне, «что существенным образом меняет суть и природу конфликта, а если это так, мы будем принимать соответствующие решения».

«Это любые решения, которые проистекают из военной доктрины России. Это и применение обычных видов вооружения, и ядерного оружия не только по Украине, но и по тем странам, которые, как Россия будет считать, находятся в состоянии войны с ними через присутствие в Украине.

То есть задача Зеленского сегодня, если говорить про «мирный план Зеленского», это эскалация войны, втягивание других государств, тех же США, той же Британии, государств НАТО, втягивание их в военный конфликт. «Мирный план Зеленского» – это «почему воюем только мы, давайте пусть воюют и другие», – прокомментировал Бондаренко.