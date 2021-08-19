Бондаренко: «Не имеющим армии боснийским сербам грозит хорватский сценарий зачистки»

19.08.2021 16:52 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Принятая недавно директива верховного представителя по Босниии и Герцоговине Валентина Инцко, опубликованная за неделю до его ухода с поста и предусматривающая уголовное преследования за отрицание «геноцида в Сребренице», грозит взорвать регион.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

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«Республика Сербская, занимающая 49% территории БиГ – один из двух составляющих страну энтитетов – устами всех своих политических представителей вне зависимости от партийной принадлежности отказалась признавать сомнительную директиву. Тем более что буквально меньше месяца назад были опубликованы официальные результаты работы международной комиссии по изучению обстоятельств трагедии во главе с известным израильским историком Гидеоном Грейфом, согласно которым никакого геноцида в Сребренице не было», – отмечает Бондаренко.

Он указывает, что стремительная радикализация ситуации в БиГ на руку только радикальным исламистам в лице сына лидера бошнякских сепаратистов Алии Изетбеговича Бакира, который едва не официально угрожает Республике Сербской повторением судьбы ее хорватского аналога – Республики Сербская Краина, уничтоженной хорватами за пять дней с 4 по 9 августа 1995 года в ходе операции «Буря», когда насильно выселили более 200 тысяч сербов.

Новый верховный представитель Карл Шмидт подтвердил приверженность решению своего предшественника. При этом Россия и Китай его, поскольку он был назначен США, Великобританией, Германией, Францией и Италий без продления мандата Совбеза ООН. Не признает его и представитель сербов БиГ Милорад Додик.

«В то же время представители Республики Сербской в неофициальных разговорах открыто говорят о том, что на территории мусульмано-хорватской федерации (второго энтитета БиГ) сформированы уже три группировки муджахеддинов, готовых напасть на Восточное Сараево – официальную столицу Республики Сербской. При этом, согласно Конституции БиГ, существующая в стране армия дислоцируется на территории мусульмано-хорватской федерации, делится по национальному признаку и имеет в своем составе только один сербский батальон. Свою же армию Республике Сербской иметь запрещено. Так что потенциальная угроза спецоперации против политического руководства боснийских сербов остается довольно высокой», – пишет Бондаренко.

По его словам, шансы на начало новой войны запредельно велики.

«У действующего [сербского] члена президиума БиГ в непосредственном подчинении есть, по различным оценкам, от нескольких сотен спецназовцев до 5 тыс. прошедших войну специалистов. Возможно, осознание в Сараево этого факта предотвратит расконсервирование еще одного замороженного конфликта 1990-х. Но не решит его. А если полыхнет в Боснии, то Косово и граничащий с ним, населенный преимущественно мусульманами Санджакский регион будут с высокой долей вероятности вовлечены в новый кризис. Давняя мечта радикальных исламистов на Балканах состояла в создании «зеленого пояса» от Греции до Хорватии, и к этому проекту нужно относиться всерьез», – предупреждает автор.

«Оперативное добровольно-принудительное решение, очевидно, по совету посольств США, стран албанского треугольника (Албания, Косово, Северная Македония) о готовности принять гуманитарных беженцев из Афганистана и разместить их на своей территории за счет правительства США только подливает масло в этот и без того взрывоопасный регион, увеличивает его криминогенность и приближает перспективы размораживания конфликтов.

Ведь эскалация ситуации в БиГ, конечно, затронет Черногорию, Сербию, Северную Македонию и Косово. А если вспомнить, что Афганистан был первой страной, признавшей Косово (это многими экспертами оценивалось как признание магистрального пути наркотрафика), то станут еще более понятны интересы сторон», – резюмирует Бондаренко.