Бондаренко оценил президентские шансы пророссийского кандидата на огрызках Украины

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Чем больше территорий будет терять Украина, тем меньше шансов у утратившего легитимность Владимира Зеленского переизбраться на пост президента страны.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью беглому российскому оппозиционеру и иноагенту Константину Боровому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, если Зеленский не идет на выборы, то есть два фаворита, которые будут между собой соревноваться. Это Залужный, который создал определенную ауру вокруг себя. Второй – это Буданов, очень популярный в определенной военной среде. Но это в условиях войны. Завершение войны поменяет и повестку дня, а она влияет на выборы», – сказал Бондаренко.

В мирное время он высоко оценил шансы Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Дмитрия Разумкова и Виталия Кличко. При этом у пророссийского кандидата шансов нет, считает Бондаренко.