Бондаренко: Порошенко кошмарят на случай капитуляции Зеленского по «Минску»

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Новости Украины

Никакого тюремного заключения экс-президенту Украины Петру Порошенко не грозит, а вся история с уголовным делом – лишь элемент торгов с Офисом президента Зеленского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что в данной ситуации Порошенко угрожает реальное тюремное заключение. Думаю, что в данной ситуации мы имеем дело с многоплановыми торгами, которые сейчас происходят вокруг Порошенко. Банковая пытается всячески добиться от Порошенко, чтобы он сократил своё присутствие в политике, например, сделал заявление или же пообещал, что он не будет баллотироваться в президенты», – отметил эксперт.

«Чтобы он дал какие-то обещания относительно того, что не будет выводить людей под Офис президента, в случае если Зеленского всё-таки заставят применить Минские договоренности в полном объёме и так далее. То есть, реально Порошенко может получать разные предложения со стороны нынешних властей. И понятно, что давление на него оказывается с целью, чтобы он стал более послушным», – заключил Бондаренко.