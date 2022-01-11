Бондаренко: Порошенко кошмарят на случай капитуляции Зеленского по «Минску»

11.01.2022  19:30 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Конфликт, Кризис, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Никакого тюремного заключения экс-президенту Украины Петру Порошенко не грозит, а вся история с уголовным делом – лишь элемент торгов с Офисом президента Зеленского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакого тюремного заключения экс-президенту Украины Петру Порошенко не грозит, а вся история с уголовным...

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«Не думаю, что в данной ситуации Порошенко угрожает реальное тюремное заключение. Думаю, что в данной ситуации мы имеем дело с многоплановыми торгами, которые сейчас происходят вокруг Порошенко.

Банковая пытается всячески добиться от Порошенко, чтобы он сократил своё присутствие в политике, например, сделал заявление или же пообещал, что он не будет баллотироваться в президенты», – отметил эксперт.

«Чтобы он дал какие-то обещания относительно того, что не будет выводить людей под Офис президента, в случае если Зеленского всё-таки заставят применить Минские договоренности в полном объёме и так далее.

То есть, реально Порошенко может получать разные предложения со стороны нынешних властей. И понятно, что давление на него оказывается с целью, чтобы он стал более послушным», – заключил Бондаренко.

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