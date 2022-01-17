Бондаренко: Порошенко получил гарантии, что останется на свободе

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Новости Украины

Нынешней украинской власти обвиняемый в госизмене экс-президент Украины Пётр Порошенко не нужен в тюрьме.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Пётр Порошенко вернулся, он получил гарантии того, что сидеть он не будет. А для власти Порошенко и не нужен в тюрьме. Власть научена горьким опытом Януковича, который в своё время посадил Юлию Тимошенко, с чего и начался конец Януковича. Для власти Порошенко не нужен в тюрьме», – сказал Бонедаренко.

«Власти нужен Порошенко, которому раз в неделю вручают повестку или подозрение, соответственно, придумывая любую версию. Появляется какой-то свидетель, который будет утверждать, что в 2011 году Порошенко перешёл дорогу на красный свет, что он заплыл за буйки или ещё что-нибудь. То есть вручают ему повестки, из этого делается информационный повод. Порошенко выставляют в неприглядном свете, и постепенно дело спускается на тормоза», – объясняет политолог.

«Нужен долгоиграющий, долго действующий сериал, а не Порошенко – мученик, у которого будет расти рейтинг, в то время, как он будет сидеть в тюрьме, или рейтинг его политической силы. Поэтому нужно относиться с пониманием к этому спектаклю и не особо проникаться судьбой Петра Порошенко, и не особо проникаться политическим технологиями, которые предлагаются Зеленским», – добавил Бондаренко.