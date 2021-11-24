Бондаренко: Путин за «Северный поток-2» продаст Байдену «ненападение на Украину»

24.11.2021  21:24 (Мск), Киев,
Игорь Петров .  
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Война, Вооруженные силы, Газ, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Труба, Украина
Новости Украины

Массовая истерия и психоз в ожидании российского вторжения на Украину не имеют под собой оснований, поскольку президент РФ Владимир Путин понимает, что ему это невыгодно.

Об этом в эфире «Politeka Online» заявил политический аналитик Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовая истерия и психоз в ожидании российского вторжения на Украину не имеют под собой...

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«Сейчас мы наблюдаем массовую истерию, психоз относительно того, что русские нападут на Украину. Начнется полномасштабное сражение, и США готовятся выиграть в нем. По крайней мере, дипломатически. Эта массовая истерия заставляет всех ждать, когда же произойдет это вторжение. И это уже не первый раз.

Вопрос – а зачем России вторгаться в Украину сейчас, что выиграет Украина от этого вторжения? Путин человек очень логический, очень продуманный. Он очень тщательно взвешивает возможности и результат, который он может получить. В данной ситуации, когда на кону стоит запуск «Северного потока-2», усиление позиции в Европе и на Ближнем Востоке, встреча с Байденом и т.д., и вторжение в Украину, которое дает сомнительные дивиденды, в том числе информационные…», – отметил Кость Бондаренко.

Он также поделился своим мнением о том, как может быть использована тема российского вторжения на Украину.

«Я думаю, что все, что связано с вторжением России, это просто подготовка к встрече между Байденом и Путиным. В это время они обсудят огромное количество вопросов, будут компромиссные решения… и США, и Россия пойдут на уступки.

Для того, чтобы не обвинили Байдена и его администрацию в том, что они пошли на уступки по Северному потоку, будет сказано: «зато мы добились того, чтобы Россия не напала на Украину», – заявил эксперт.

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