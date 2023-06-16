Бондаренко: Украина превращается в фашистское государство

Игорь Шкапа.  
16.06.2023 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Украина


Нападение в Киеве на экс-депутата ВР Тараса Черновола, которого облили мочой, зеленкой и бросили в мусорный бак показывает, что власть будет использовать так называемых активистов в расправе с оппонентами.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

Нападение в Киеве на экс-депутата ВР Тараса Черновола, которого облили мочой, зеленкой и бросили...

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Он напомнил, что Черновол обслуживает интересы экс-президента Порошенко и критикует действующую власть.

«Я ни в коем случае его не защищаю. В данной ситуации не являюсь сторонником тех сил, с которыми он сотрудничает. В противостоянии Зеленский – Порошенко для меня ясно, что действует одесский принцип – «обое хуже», – сказал эксперт.

Но на самом деле, говорит он, это показывает тревожные тенденции.

«Во первых, власть будет использовать якобы гражданских активистов для расправы с неугодными. Второй момент – это нотки, которые присущи тоталитарным обществам, и это элемент, который был характерен для ранних фашистских обществ в 1920-е годы», – отметил аналитик.

Он добавил, что не хочет, чтобы его слова расценивали как игру в унисон с теми, кто называет Украину фашистским государством.

«Вовсе нет, но я считаю, что в Украине существуют опасные тенденции, которые могут привести в дальнейшем к возрождению фашизма как такового. И эти тенденции необходимо пресекать уже сейчас», – резюмировал Бондаренко.

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