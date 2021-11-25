Бондаренко: Украина стала персонажем фильма «Хвост виляет собакой»

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Новости Украины

Украина выступает лишь информационной разменной монетой между США и Россией, а нагнетание ситуации вокруг якобы усиления российской группировки войск на границе нужно Вашингтону для пиара.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня происходит только манипуляция большими цифрами, манипуляция большой численностью. С какой целью? Мне кажется, что цель одна – Россия и Соединенные Штаты готовятся во время встречи Байдена и Путина к неким прорывным договоренностям, к неким компромиссам. Эти компромиссы, очевидно, будут касаться «Северного потока-2», возможно, некоторых сфер влияния», – считает Бондаренко.

«Возможно, будут предложены некие шаги относительно снижения градуса противостояния. И когда потом выйдут две стороны на итоговую пресс-конференцию, тот же Байден сможет сказать: «А зато нам удалось решить вопрос – Россия не будет нападать на Украину. Войны с Украиной точно не будет, это главное». Как и весной этого года, Украина сыграет роль именно такой информационной разменной монеты», – сказал эксперт.

«Все, что сегодня происходит вокруг Украины и нагнетается ситуация, мол, Россия вот-вот нападет, это, помните фильм «Хвост виляет собакой» – это война в Албании, виртуальная война, которой не было на самом деле, но которую необходимо было придумать для того, чтобы решить некоторые внутриполитические вопросы внутри США. В данной ситуации решаются не только внутриполитические, но и крупные международные вопросы», – заявил Бондаренко.