Бондаренко: ВСУ не помогут ни заградотряды, ни смертники на цепях

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Насильственно мобилизованные в ВСУ превратятся в армию тех, кто будут всеми способами мстить собственному государству.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Насильственная мобилизация] не даёт серьёзных результатов. Данная ситуация – это метод запугивания граждан, это метод формального подхода к формированию ВС. Потому что насильственно мобилизованный боец – это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, перейти на сторону врага или просто уйти. И никакие заградотряды, и даже если приковать цепями, есть такие факторы в армиях мира, когда приковывают так называемых смертников и оставляют на позициях (не знаю, практикуется ли такое у нас) – никакие подобного рода меры не приведут к желаемому результату. Потому что если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать всё на зло, будет делать всё для того, чтобы фактически где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил», – сказал Бондаренко.