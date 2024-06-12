Бондаренко: ВСУ не помогут ни заградотряды, ни смертники на цепях

Вадим Москаленко.  
12.06.2024 12:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина


Насильственно мобилизованные в ВСУ превратятся в армию тех, кто будут всеми способами мстить собственному государству.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Насильственно мобилизованные в ВСУ превратятся в армию тех, кто будут всеми способами мстить собственному...

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«[Насильственная мобилизация] не даёт серьёзных результатов. Данная ситуация – это метод запугивания граждан, это метод формального подхода к формированию ВС. Потому что насильственно мобилизованный боец – это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, перейти на сторону врага или просто уйти. И никакие заградотряды, и даже если приковать цепями, есть такие факторы в армиях мира, когда приковывают так называемых смертников и оставляют на позициях (не знаю, практикуется ли такое у нас) – никакие подобного рода меры не приведут к желаемому результату.

Потому что если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать всё на зло, будет делать всё для того, чтобы фактически где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил», – сказал Бондаренко.

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