Бондаренко: «Югославские строители были легендой СССР, но российские сейчас работают в Сербии»

29.10.2021 12:28 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Политолог, автор проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко считает, что нынешний уровень российско-сербских отношений высок, как никогда.

Об этом эксперт рассказал в ходе дискуссии с журналистом и телеведущим Игорем Виттелем в рамках проекта «Балканист ТВ».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Бондаренко и Виттель поспорили о том, есть ли у Москвы собственная политика в отношении Сербии, причем первый утверждал, что есть, а второй отнесся к теме с заметным скепсисом.

«Я, как человек, который старается регулярно бывать в Сербии, где я общаюсь с товарищами из посольств, и с нашими торговыми представителем – Андреем Никлаевичем Хрипуновым, вижу, что они все работают «с высунутым языком на плече», поскольку к ним каждую неделю приезжает какая-нибудь делегация из очередного министерства», – рассказал своему собеседнику Бондаренко.

По его словам, это происходит, потому что им особо и ездить некуда.

«Раньше эти делегации ездили в Западную Европу, в Великобританию, еще куда-то…. И я действительно хочу тебе сказать, что тот уровень российско-сербских отношений, которые у нас есть сегодня – это высшая точка отношений между нашими странами. Не было такого уровня отношений никогда», – считает создатель «Балканиста».

Он также привел пример, наглядно показывающий, как российский бизнес начинает осваивать сербский рынок.

«Вот мне Андрей Хрипунов недавно в Белграде рассказал замечательную историю. Все знают, кем были для нас [жителей СССР и России] югославские строители. Полубогами. Так вот сейчас компания, которая занимается остеклением комплекса «Белград на воде» – а это такая белградская «Москва – сити», возле реки Сава, на красивом месте, несколько десятков кварталов, там возводятся высотные здания…. И компания, которая занимается остеклением этого комплекса – это российская компания», – отметил Бонаренко.