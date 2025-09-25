Бондаренко: Запад готовит для Путина «одесскую ловушку»
Эскалация со стороны Запада ситуации вокруг Приднестровья может стать прологом к Третьей мировой войне.
Об этом на канале признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вот сейчас я считаю, что очень серьёзные существуют предпосылки для того, чтобы опасаться за судьбу Приднестровья… Сам факт возможной эскалации конфликта вокруг Приднестровья, кстати, Санду категорически против этого, но этот план поддерживается некоторыми европейскими государствами, этот план направлен на то, чтобы втянуть Россию в «одесский капкан».
То есть, если завтра начинаются боевые действия, в том числе с участием ВСУ и некоторых сил НАТО, в Приднестровье, начинается захват Приднестровья, Путин точно не будет стоять в стороне. Это операция, которая приведёт к тому, что втягивание России в боевые действия будет неизбежным», – сказал Бондаренко.
«Для этого Путину будет необходимо идти на Одессу, и как считают западные стратеги, это будет капканом, ловушкой для Путина. Он пойдёт на Одессу, мы дадим бой, там он проиграет, после этого всё посыпется.
Если эта провокация осуществится, я думаю, что война тогда получит второе дыхание, и именно этот момент может стать прологом к Третьей мировой, учитывая то, что там могут быть втянуты силы НАТО», – предупредил политолог.
