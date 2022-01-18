Бондаренко: Зеленский ведёт интенсивный торг о размере отступных для Порошенко

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Новости Украины

Перенос решения суда по делу экс-президента Украины Петра Порошенко означает, что сейчас идут торги между ним и украинской властью. Но уже можно предположить, что Порошенко точно не сядет в тюрьму.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Торги между Порошенко и властью продолжаются. Очевидно, что если бы не было этих торгов, то какое-то решение уже было бы принято. А так… слишком уж очевидно, что торги идут. Скорее всего, они шли и на протяжении всего пребывания Порошенко в Европе. Наверное, он уже тогда получил какие-то гарантии, поскольку он, всё-таки, вернулся в Украину. А сейчас обсуждаются уже какие-то нюансы. Можно с уверенностью прогнозировать, что Порошенко по итогу этого суда точно не сядет. Уже по тому, какой вердикт будет принят, мы сможем судить о том, как проходили эти переговоры, эти торги. Мы видим, что в эти переговоры включился уже и целый ряд лоббистов Порошенко со стороны Запада. Я подозреваю, что там уже вращаются большие деньги. Посмотрим, что будет, но мне кажется, что гора родит мышь», – заключил политолог.