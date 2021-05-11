«Борьба Донбасса за самоопределение – это бой за законное право» – американский юрист

11.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Население США, в отличии от правительства, полностью поддержало бы Донбасс в его праве на самоопределение, однако из-за американской цензуры информации об ЛДНР практически нет.

Об этом в рамках онлайн-марафона, организованного движением «Донецкая республика» и посвященного Дню ДНР, заявил американский юрист и политолог Клайн Престон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь, в Америке, поддержка Донбасса и ДНР очень низкая, и это потому, что здесь никто не знает об этом, просто тишина здесь об этом. Может быть, один процент населения знает об этом и о том, что проблема существует. Это просто вопрос сведений, информации. Если бы настоящие американцы знали об этом, поддержка была бы очень высокая и очень сильная, потому что американцы – добрые люди, хорошие и справедливые, но я не могу так говорить о правительстве. Есть большое отличие между населением и между правительством.

Я не хочу плохо говорить о США, это моя страна, которую я люблю. Но политики… это вопрос, что они правильно делали. Ваш бой юридически правильный, легальный, и я думаю, что право самоопределения – это самое основное право в мире. Даже это поддержано в уставе ООН, глава 2-я, и это право от Бога. Самоопределение – то, что вы делаете, чем вы занимаетесь, это правильно делаете.

Проблема у нас, что мало здесь знают об этом. Но как это решить, что сделать для этого? Думаю, нужен очень надежный источник информации за рубежом США, который простые люди используют. У нас сейчас цензура – это YouTube, Twitter, Facebook, они все агенты правительства», – рассказал Престон.

В свою очередь принимавший участие в марафоне греческий общественный деятель также выразил поддержку сражающемуся с нацизмом Донбассу.

«Мы видим и сопереживаем борьбе Донбасса с фашистами, которые укрепились в Киеве и на Украине. Это война с бандеровцами – это та же война с фашистами, только на другом уровне, и это борьба ещё должна продолжаться.

Система глобального кризиса капитализма продуцирует все эти войны в одной стране, другой. Правые фашистские партии растут по всему миру. Борьба , которую вы ведёте, по-прежнему очень актуальна. И всё это является движком жажды новой империалистической войны. Мы видим все признаки этой опасности на международном уровне от границы Украины и России до Кавказа, Азербайджана, от ближнего Востока, Йемена. НАТО и империалисты Америки могут поджечь бикфордов шнур этой бочки с порохом», – сказал греческий эксперт.