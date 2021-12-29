Борьба исламистов с елками и Дедом Морозом возмутила жителей боснийских Зеницы и Бужиме

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Установленные исламистской Партией Демократического Действия (SDA) в населенных преимущественно бошняками Зенице и Бужиме в Федерации Боснии и Герцеговины антирождественские плакаты не простояли и суток.

Об этом сообщает Kliks.ba, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Щиты с надписью «Елка, Дед Мороз и Новый год не являются частью ислама и традиций боснийцев», размещенные в Зенице и Бужиме, вызвали бурную реакцию граждан, не согласных с ним.

В итоге, не простояв и суток, баннеры были удалены. Ранее они были установлены муниципальными ячейками крупнейшей исламистской Партии Демократического Действия (SDA), лидером которой является негласный лидер бошнякской общины Бакир Изетбегович, недовольными появлениями в городах баннеров с поздравлениями с Новым Годом и Рождеством.

Против самоуправства исламистов выступила оппозиционная Наша партия.

«Нe лишая любого права на мнение и аренду не очень дешевых рекламных щитов, у нас в нашей партии есть сообщение: елка, Дед Мороз и Новый год есть и останутся традицией граждан Зеницы! Так же, как Ид, Рамадан, первое мая, Рождество, Пасха православная и Пасха католическая, а также многочисленные другие праздники, которые всегда служили зеничанам и зеничанкам способом, чтобы быть как можно ближе друг к другу, а не дистанцироваться друг от друга», – было сказано в обращении оппозиционеров.

Жители населенных преимущественно бошняками Зеницы и Бужиме настояли на том, чтобы дискриминационные билборды были убраны. И в этом их неожиданно подержало Исламское сообщество БиГ.

«Мусульмане отмечают Новый год хиджры так, как они считают нужным. Другие, и даже некоторые бошняки, празднуют Новый год по другим календарям так, как они считают нужным. Исламское сообщество уважает все религиозные праздники других конфессий, публично направляя искренние поздравления их представителям по этому поводу», – было сказано в заявлении ведущей религиозной организации боснийских мусульман для N1.