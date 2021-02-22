Борьба с ИГ — прикрытие провала ближневосточной политики США

22.02.2021, Москва, Максим Никифоров

Новая американская администрация заявила об изменении политики в отношении нефтяных ресурсов Сирии и борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ), однако это является только прикрытием провальной политики Вашингтона. Такого мнения придерживается известный арабский писатель и аналитик Абдул Бари Атван, занимающий должность главного редактора газеты «Рай аль-Йаум».

В своей заметке журналист отметил недавнее заявление официального представителя Пентагона Джона Керби. В нем американский чиновник отметил, что силы США снимают с себя ответственность за защиту нефти Сирийской Арабской Республики (САР), а вместо этого будут концентрироваться только на борьбе с ИГ.

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«Это свидетельствует о том, что администрация нового президента США Джо Байдена хочет отказаться от большей части ближневосточной политики бывшего лидера Дональда Трампа», — написал Атван.

Эксперт убежден, что изменение политического вектора связано не с щедростью нового главы Белого Дома, а с его нежеланием поддерживать провальную политику своего предшественника, продолжение которой может быть опасно для Америки.

В частности, сейчас это проявляется в неодобрении решения Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, а также в приостановке оружейных сделок с Саудовской Аравией и ОАЭ ради прекращения войны в Йемене.

Абдул Бари Атван отметил, что заявления американских чиновников о сирийской нефти последовали вслед за массовыми выступлениями членов арабских племен, проживающих на контролируемых США и их курдскими союзниками территориях. Местные жители выступили против разграбления природных богатств САР и незаконного присутствия американских военных на территории их страны.

«Сирия заплатила высокою цену кровью и усилиями своего народа за сохранение территориальной целостности и самобытности. Страна снова наберет силу и будет жить без какой-либо дискриминации, по принципу мирного сосуществования и справедливости», — считает Атван.

Впрочем, аналитик не верит, что пересмотр политики Вашингтона приведет к скорому освобождению захваченных регионов. Эксперт убежден, что обновление американской риторики — это новый обман.

Заявления Пентагона о необходимости поддерживать антитеррористическую операцию лишаются оснований на фоне прошлогодних событий. В сентябре 2020 года, в пятую годовщину присутствия в САР, представители российского оборонного ведомства сообщили, что за этот срок сирийским правительственным войскам при поддержке ВКС РФ удалось полностью разгромить ИГ. Участие в разгроме террористической группировки принимали также бойцы «ЧВК Вагнера» и сотрудники сил специальных операций.

При этом важным является тот факт, что Дамаск официально обратился к Москве за помощью в борьбе с радикальными исламистами, в то время как Вашингтон ввел войска в Сирию, не согласовывая это решение с местным правительством. При поддержке группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) США захватили обширные регионы Заевфратья, в которых располагается подавляющее большинство нефтегазовых месторождений САР. После этого они начали незаконную разработку местных месторождений и отладили процесс контрабанды углеводородов в другие страны.