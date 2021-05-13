«Борьба с коррупцией» добила украинский экспорт вооружений – политолог

13.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Соросята» в «Укроборонпроме» боролись с коррупцией, но оказалось, что они, тем самым, лишили украинский ВПК инструмента по продвижению своей продукции на мировые рынки.

Об этом в беседе на Ukrlife.tv заявил эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Само по себе искоренения коррупции приводит к тому, что останавливается всё. Вот пример: в «Укроборонпром» пришли «соросята» и начинают рассказывать нам, что они искоренили коррупцию во внешнеэкономических контрактах. Оказывается, мы отстегивали комиссионные в размере 15%, например, в странах Африки для того, чтобы они покупали нашу продукцию. А потом проходит полгода или год, и мы видим что продажа наших вооружений на эти рынки вообще упала в ноль. Так что мы побороли? Мы побороли своё производство.

На самом же деле эта коррупция – чужая. Мы отстегивали какому-то чиновнику в Нигерии для того, для того чтобы они купили нашу продукцию. Мы загружаем нашу экономику их бюджетами. Во всём мире есть конкуренция за доступ к чужим бюджетам. Воровать нужно не из своего бюджета, а из других. Все так работают, Запад работает именно так.

Западные страны используют и коррупцию, и вообще весь набор инструментов, чтобы достигать свои цели. Так вот, «соросята» в этих условиях являются инструментом по продвижению чужих интересов. И они даже часто этого не осознают. Получается, что где-нибудь в Харькове завод имени Малышева и другие наши предприятия остаются без контрактов, а нам рассказывают, что «побороли коррупцию». Украина во время Карабахской войны не смогла заработать на контрактах на азербайджанском рынке. Почему? Да потому что перестали заносить нужным людям – и были сорваны контракты», – рассуждает Романенко.