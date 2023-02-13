Борьба с Россией на ядерных руинах: К чему готовит Европу украинская социология под «Мюнхен-2023»

Старейшее украинское грантоедское СМИ «Зеркало недели» со ссылкой на немецкий Тagesspiegel обрадовало свежей порцией новостей из дурдома. Тот факт, что замаскированы они под итоги соцопроса некоего коммуникационного агентства thekuskt CNC для Мюнхенской конференции по безопасности-2023, лишь добавляет градуса в общий коктейль безумия.

Утверждается, что «даже после потенциального ядерного удара России, 89 % украинцев хотят продолжать борьбу при любых обстоятельствах». На самом деле это яркая иллюстрация того, какие химеры способны рождать превращенные в пропагандистский фарш мозги. Ведь даже выжившим после апокалипсиса тараканам должно быть очевидно, что в случае гипотетического ядерного удара, у выживших по его итогам украинцев будут на повестке дня какие угодно заботы, кроме продолжения борьбы с Россией любой ценой.

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Если выжившие на развалинах украинских городов и будут за что-то с кем-то бороться, то исключительно друг с другом – за остатки пищи, за доступ к чистой воде, медикаментам и за гуманитарную помощь, если ее будет кому к ним доставлять. Такова реальность любого постапокалипсиса, и украинский тут не исключение.

Но может все не так плохо, как рисуют авторы картин мрачного будущего и речь идет о всего лишь тактических, а не стратегических ядерных ударах? Увы, но реальность такова, что люди массово дохнут и после ударов ТЯО. От стратегических ударов это отличается только масштабом поражения – если в одном случае в пыль превращаются в миллионы, то во втором «всего лишь» десятки тысяч.

Тем не менее, факт, что разогретое угарными милитаристскими фантазиями сознание украинских ура-патриотов уже готово смириться даже с исчезновением собственной страны – лишь бы при этом было плохо «москалям». Как откровенно говорилось в одном из прошлогодних пабликов по теме – если ядерный удар станет концом путинской России – пускай будет ядерный удар. Классическое «зато у соседа корова сдохнет» из расхожего анекдота, что лишь подтверждает известную истину – паттерны национального сознания и заложенные в них стереотипные реагирования – вещь весьма консервативная и обнаруживающая себя в самых неожиданных местах. Вроде вот этого вот опроса под «Мюнхен-2023».

Но вернемся к опросу thekuskt CNC. Его основной темой был все же не ядерный удар, а подведение пропагандистской основы со ссылкой на «глас народа» – для обоснования неких будущих, еще не принятых, но несомненно готовящихся решений и заявлений в Мюнхене, которые проложат дорогу к дальнейшей эскалации украинской войны. Случайностей в таких делах не бывает- если бы дело шло к миру, программирующая социология показывала бы обратные тенденции.

Ключевой вопрос в опроснике – о приемлемых условиях прекращения огня на украинском ТВД. Для зашкаливающе подавляющего большинства (целых 85 %) украинцев согласно данным опроса отхода России к границам до начала СВО уже мало. Им подавай Крым и потерянную весной-летом 2014-го часть Донбасса. Только это стало бы для украинского большинства приемлемым основанием прекращения огня.

Вернее не так. Это позволило бы режиму Зеленского безболезненно продать внутренней аудитории мир с Россией не просто как завершение войны, но как свою победу. Исключив, таким образом, из перечня поствоенных угроз стабильности киевскому режиму какие-либо разборки на тему «Кто виноват». Если победа, то виновных нет, есть победители. А победителей не судят, даже если выяснится что где-то там они чего-то не того. В конце концов это некритичные частности, меркнущие на фоне всеобщей радости.

А значит, Зеленский и Ко спокойно могут переизбираться на новый срок в тоге победителей и с лавровыми венками на головах. Именно для этого и выдвигается в качестве предварительного условия не заключения мира даже, а самой возможности о нем говорить на дальних подступах «восстановление украинского суверенитета над Донбассом и Крымом».

К тому же именно такая постановка вопроса позволит облегченно выдохнуть и западным «ястребам», подбрасывающим в костер этого конфликта все новые охапки хвороста и призывающим европейских обывателей потуже затянуть пояса ради победы Украины. Только последняя способна оправдать все понесенные жертвы. Это будет значить, что страдали не зря, а участники массовых митингов в Дании, Германии и Польше, не желающие мириться со снижением своего уровня жизни ради Украины были неправы.

Тем более, что на подходе у Европы – новая порция непростых решений. Как пишет британская Financial Times, «триумфальное европейское турне президента Владимира Зеленского» породило в мозгах евробюрократов из Брюсселя прорывную мысль пустить на финансирование Украины деньги из Европейского стабилизационного фонда – общеевропейской кубышки на черный день, созданной для выдачи «спасательных» кредитов странам ЕС, находящимся в тяжелом финансовом положении. По подсчетам Financial Times на счетах ESM сегодня более €400 млрд «и этого достаточно для плана Маршалла 21-го века, обещанного канцлером Германии Олафом Шольцем».

Так что «огромные кредитные возможности Европейского стабилизационного фонда должны быть направлены на восстановление Украины». Ведь Европе, пишут британцы, нужно, чтобы Украина выиграла войну, а Россия ее проиграла. В общем, все по классике: нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим.

Да и как откажешь, если – как свидетельствует опрос thekuskt CNC для Мюнхенской конференции по безопасности-2023, 72 процента украинцев требуют долгосрочных поставок оружия с Запада. Хорошим людям отказывать нельзя. Тем более, если они подписались умирать за западные интересы.

При этом не обошлось в бочке евромеда и без ложки дегтя. Если верить уже упомянутому опросу две трети украинцев доверяют НАТО больше, чем ЕС. Помните все эти годичной давности украинские неологизмы типа «макронить» и тд. Ну вот, европейцам лишний раз об этом напоминают перед принятием судьбоносных решений.