Борьбу с Россией оценили в 50 тысяч евро. Сенцов дождался заслуженной награды от Запада

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В среду, 12 декабря, в Страсбурге сестра осужденного в России украинского террориста Олега Сенцова Наталья Каплан получила присужденную брату премию Европарламента имени Андрея Сахарова “За свободу мысли”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Вручение премии состоялось на заседании Европарламента, где сестра Сенцова зачитала обращение брата.

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“Я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой. Слово – это главный инструмент человека, а часто единственный, особенно когда у него отобрали все остальное… Есть люди, чьи слова могут многое. Есть люди, наделенные властью и возможностями, но они используют силу своих слов по-разному. Можно призвать смириться и сдаться, а можно наоборот, призвать сопротивляться и бороться, даже когда нет шансов выжить, а есть шанс лишь погибнуть. И не так важно сколько ты прожил, важно как”, – процитировала пафосные слова Сенцова его сестра.

“Андрей Сахаров – это человек, на которого, безусловно, стоит равняться, и стоять даже где-то немного рядом с ним – это уже большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма, но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду”, – говорится в речи Сенцова.

На событии присутствовал также адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Европапламент также распространил видео с вручения премии.



Напрмним, премию имени Сахарова ежегодно вручает Европарламент с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

В России уже успели прокомментировать это событие.

“Вручение Европарламентом премии имени Сахарова Олегу Сенцову – яркий и очень печальный пример политизации правозащитной деятельности. Это очередной антироссийский выпад. Деятельность Сенцова, которого обвиняют в терроризме(!), ни в коей мере не может соответствовать критериям сахаровской премии. Уж тем более его нельзя ставить в один ряд с такими людьми как Нельсон Мандела, Людмила Алексеева, Сергей Ковалев или Кофи Аннан. (Все они в разные годы были лауреатами премии Сахарова). Это просто надругательство над смыслом авторитетной премии, названной в честь великого россиянина”, – заявил глава комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий.

Также думский политик напомнил о “двойных стандартах” на примере судьбы еще одной раскрученной антироссийской пропагандой “жертвы Кремля” – украинки Надежды Савченко.

“Этой же премией пытаются уколоть Россию, подспудно обвинить ее в якобы проведении “репрессий” по отношению к “правозащитникам”, оказать так называемую поддержку Украине. Только мы все прекрасно помним, как защищали в Европарламенте и ПАСЕ Надю Савченко, когда она была в российской тюрьме, и как теперь плюют на ее права, когда она отбывает, по сути, политзаключение в тюрьме украинской. При этом игнорируются арест журналиста Кирилла Вышинского на Украине, гонения на правозащитников в Латвии, Литве… Опять лицемерие, опять двойные стандарты”, – посетовал Слуцкий.

Впрочем, стоит признать, что имя Сенцова вполне логично и органично вписывается в ряд русофобов, среди которых перечисленные Слуцким Сергей Ковалев, защищавший чеченских террористов Дудаева и недавно умершая Людмила Алексеева, подписавшая петицию с осуждением присоединения Крыма к России. Так что присуждение Олегу Сенцову премии имени советского академика, ставшего символом и орудием холодной войны Запада против СССР, правопреемницей которого является РФ, с точки зрения западных политиков абсолютно логично.