08.09.2020, София, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Болгария, ЕС, Запад, Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Политические репрессии, Провокации, Произвол, Россия, Скандал, США
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Борцы с прозападным правительством Болгарии обратились за помощью к Западу


Неформальные лидеры протеста против прозападного правительства Болгарии, так называемое «Ядовитое трио» – профессор Велислав Минеков, адвокат Николай Хаджигенов и пиарщик Арман Бабикян обратились в структуры ЕС, посольства стран Европы и США

Организаторы продолжающихся уже 62-й день протестных акций пришли к выводу, что без иностранного вмешательства политический кризис в Болгарии не решить.

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Минеков, Хаджигенов и Бабикян направили письма в посольства стран Евросоюза, в посольство США, в представительство Еврокомиссии в Болгарии с призывом обратить внимание на ситуацию в стране.

«В Болгарии нет верховенства закона, рыночная экономика не работает, и о стабильной демократии говорить не приходится, – написано в обращении «Ядовитого трио». –  Сложившаяся ситуация предполагает вмешательство стран-членов НАТО, потому что в Болгарии нарушаются ценности общества – соблюдение принципов личной свободы, демократии, прав человека и верховенства закона».

Авторы письма к послам попросили их довести изложенную в нем информацию до своих правительств. Также сегодня протестующие отправились ко Второму районному отделу полиции Софии, чтобы получить назад палатки и вещи, изъятые правоохранителями в ходе разгрома 2 сентября лагеря протестующих на Орловом мосту. Они даже составили список изъятого, но в ответ с них потребовали предоставить документы о том, что эти вещи принадлежат им.

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