Борцы за русский Крым по-прежнему считаются уголовниками в России

21.08.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Спустя более чем пять лет после воссоединения с Россией в Крыму так и не решена проблема снятия украинского клейма бывших уголовников в отношении русских активистов, подвергшихся политическим репрессиям во времена Украины.

Об этом в своем блоге сообщает керченский общественник Константин Ерманов, рассказывая о ситуации жителя Керчи Виктора Сажина, который сейчас баллотируется в депутаты с пометкой «имеющий судимость» за противодействие попытке вторжения автопоезда Виктора Ющенко в Крым в 2004 году после «оранжевой революции» на Украине.

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«Вчера с Виктором Сажиным были в Керченском ТИК, где нам показали, как будут выглядеть бюллетени для голосования. Какого же было наше удивление, когда Виктор увидел, что под его фамилией появилась судимость», – рассказывает

«У Виктора вообще ситуация потрясающая. Он в 2004 году, будучи членом Русской общины Армянска, создал ополчение, и они перекрыли дорогу оранжевой автоколонне, которая ехала в Крым с целью топить за Ющенко.

Благодаря ополчению Сажина, бандеровцам не удалось проехать в Крым и многие вражеские авто оказались в кювете, остальные на большой скорости уехали в сторону Украины.

Но тогда мы проиграли, и к власти пришел Ющенко. За это в 2005 году Виктора посадили на 2,5 месяца в СИЗО и хотели впаять 7 лет за лидерские действия в массовых беспорядках. Но Ющенко не хотел делать из него икону и отпустил, так как Крымчане начали акцию под названием «Свободу Виктору Сажину»… Плюс немного помог Янукович, за что ему отдельное спасибо.

Но история не об этом. Прошли годы, а с Сажина так и не снята судимость. Конечно же, мы неоднократно обращались по этому поводу к Константинову и Аксенову, но им не выгодно поднимать этот вопрос, так как в небе должна сиять только одна звезда», – считает Ерманов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», с аналогичной ситуацией сталкиваются и другие участники русского движения Крым. Ранее преподаватель из Симферополя Валерий Подъячий, один из основателей Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия», лишился работы из-за наличия украинской судимости по статье «сепаратизм».