31.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Преследования журналистов, СМИ, Украина, Цензура
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«Борцы за свободу слова» устроили на Украине оруэлловщину


Законопроекты о медиа и дезинформации угрожают каждому жителю Украины, поскольку дают возможность привлекать к ответственности буквально за любое «неправильное» высказывание.

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил соучредитель портала «КиевВласть» Антон Подлуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данная инициатива вообще не имеет права на существование, это про дезинформацию. Во-первых, потому что дефиниции, прописанные в проекте закона, можно применить к любому человеку. Грубо говоря, если допустим закон о дезинформации будет внесен в Верховную раду и принят с теми дефинициями, которые там сейчас есть, любой гражданин Украины, вообще любой…

Например, не дай Бог моя мама на фейсбуке у себя перепостит какую-то хрень и не отреагирует вовремя на сообщение в ее в мессенджер от уполномоченного Кабмина по информации, ее оштрафуют.

Это оруэлловщина чистой воды, это бред. Причем мы же знаем этих людей до их прихода во власть. Когда-то это были абсолютно вменяемые люди, нормальные медийщики, которые говорили про гражданские свободы, про важность общественного консенсуса и так далее. И тут они приходят и они превращаются в Портновых образца 2020 года.

Почему я вспоминаю Андрея Владимировича который на сегодняшний день тоже журналист. Кто у нас там инициировал в 2014 году у эти так называемые «драконовские законы 16 января»? Он инициировал, он – один из виновников того, что творилось на улицах Киева 6 лет назад как раз в эти дни. И вот эти ребята оказываются, как в замечательном фильме «День выборов», такими же точно, но другими, еще хуже», – сказал Подлуцкий.

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