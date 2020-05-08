Борец против Союзного государства неожиданно поддержала российских журналистов

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

Одна из двух оппозиционных депутатов белорусского парламента прошлого созыва Анна Конопацкая осудила лишение аккредитации высылку из страны съемочной группы российского Первого канала.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прав был великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский: «Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой». Увы, свобода владения собой у белорусской диктатуры закончилась одномоментно. Лишение аккредитации российского Первого канала – яркое тому подтверждение. Террор и дискредитация неугодных СМИ, это визитная карточка белорусской власти», – написала Конопацкая.

Она выразила поддержку российским журналистам- телевизионщикам, «всегда профессионально делающим свою работу».

Год назад еще будучи депутатом Конопацкая инициировала сбор подписей под петицией за выход Белоруссии из Союзного государства с Россией. Однако в марте этого года антироссийская белорусская оппозиция этот прогиб Конопацкой не зачла и не допустила ее к участию в своих «праймериз» перед президентскими выборами.

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» и выслал из страны журналиста Алексея Кручинина. Поводом стал сюжет о борьбе с эпидемией коронавруса в Белоруссии, которую журналист подверг критике. В ответ белорусское государственное телевидение обвинило россиянина в распространении фейков.