Борец за российский Крым продолжает носить клеймо уголовника из-за украинской судимости

27.08.2019, Симферополь, Михаил Рябов

Спустя более чем пять лет после завершения Русской весны осужденные во времена Украины пророссийские активисты в Крыму до сих пор не восстановлены в правах и носят клеймо уголовников. Крымские власти игнорируют существование проблемы.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-депутат Верховного Совета Республики Крым Вадим Мордашов.

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Он привел свежую «Справку о наличии судимости», которую недавно получил из республиканского МВД лидер Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий, осуждённый при Украине за «сепаратизм» – призывы вернуть Крым в Россию (документ прилагается).

«Даже после отмены приговора украинского суда активистам движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерию Подъячему и Семёну Клюеву (умер в 2017 году), они продолжают носить клеймо грязных уголовников. Напомню, что пророссийские активисты были осуждены за «сепаратизм» приговором украинского Апелляционного суда АРК от 28 февраля 2011 года по ст.110 ч.2 УК «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» за призывы вернуть Крым в состав Российской Федерации. В России человек с такой справкой-клеймом ограничен в трудовых, избирательных, социальных, гражданских правах и т.д.

В марте 2016 года депутат Госдумы из Челябинска Иван Никитчук внёс законопроект о реабилитации жертв политических репрессий за период украинской оккупации Крыма и Севастополя. К законопроекту присоединилось более 20 депутатов из всех 4-х фракций Госдумы.

Совершенно очевидно, что в реабилитации нуждаются именно крымские пророссийские патриоты, пострадавшие от репрессий украинского оккупационного режима. Однако инициативу (законопроект) по реабилитации этих патриотов не поддержал ни один крымский парламентарий, ни сенатор, ни депутат Госдумы от Крыма.

31 мая этого же года Законодательное собрание Севастополя поддержало инициативу Никитчука и приняло по этому поводу специальное постановление, автором которого являлась севастопольский депутат Татьяна Лобач. Однако Госсовет Республики Крым даже не стал рассматривать этот вопрос», – отмечает Мордашов.

По его мнению, такая позиция в Симферополе объясняется интересами бывших «украинских чиновников, которые до 2014-го верой и правдой служили Украине».

«Напомню также, что ранее – в октябре 2014 года – глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ на коллективное обращение общественной организации «Блок патриотов Крыма – Непокорённый Бастион», связанное с судьбой осуждённого украинским режимом за «сепаратизм» пророссийского активиста Валерия Подъячего, порекомендовал последнему компенсировать вред, причинённый преступлением.

«Если осуждённый после отбытия наказания вёл себя безупречно, а также возместил вред, причинённый преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость. Таким образом, Подъячий В.В. вправе обратиться в суд по месту его жительства с ходатайством о снятии судимости», – сказано в официальном ответе Госсовета российского Крыма.

Хотя ущерб, причинённый преступлением по украинской статье УК за «сепаратизм», заключается в призывах к возвращению Крыма под юрисдикцию РФ. Об этом говорилось в приговоре украинского суда Подъячему и Клюеву. Спустя шесть лет после оглашения пресс-релиза движения «Севастополь-Крым-Россия» с призывом вернуть Крым в Россию, был реализован тот же самый сценарий, к которому публично призвали 21 января 2008 года его активисты.

Следуя логике Константинова, осуждённый Украинским судом Подъячий должен компенсировать ущёрб, причинённый посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, т.е., вернуть Крым в состав Украины…», – изумляется Мордашов.