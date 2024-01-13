Борис Акунин стал иноагентом после обращения Матвейчева к генпрокурору РФ

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Минюст России вечером в пятницу сообщил о включении в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили, который недавно также был внесён в реестр террористов и экстремистов).

Акунин поливает грязью Россию в эфире украинского пропагандистского Единого марафона

Депутат Госдумы Олег Матвейчев рассказал «ПолитНавигатору», что незадолго до решения Минюста направил обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову о необходимости дать оценку деятельности Акунина-Чхартишвили.

«На мое имя поступили многочисленные обращения от граждан и ученых, историков с жалобами на деятельность Чхартишвили Григория Шалвовича (известного под псевдонимом Борис Акунин), проживающего в Лондоне, но ведущего активную издательскую деятельность на территории Российской Федерации и в сети Интернет, являющегося одним из самых популярных писателей России, издавшем около 70 произведений и около 30 переводов литературы. Не умаляя литературного и коммерческого талантов Г.Ш.Чхартишвили, вполне очевидно его нахождение под иностранным влиянием в соответствии с основаниями, предусмотренными ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Данное обязывает признать Г.Ш.Чхартишвили иностранным агентом с целью информирования населения России о его реальном статусе. Учитывая достаточно широкую аудиторию писателя, это выглядит необходимым и обоснованным, не говоря о требованиях законодательства, которые должны распространяться на всех граждан РФ, вне зависимости от их достижений и признания. Также, хочу обратить Ваше внимание на произведение Г.Ш.Чхартишвили «История российского государства», в названии которого «российское государство» указано с маленькой буквы, что отражает суть его текста, является псевдонаучным, дискредитирует реальную историю России с искажением исторических фактов и достижений многих великих правителей России, деморализацию населения. Понимаю, что точка зрения и смысл произведений любого писателя это субъективный фактор, который, к тому же, может меняться в зависимости от действующей конъюнктуры. Но невозможно игнорировать требования ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в отношении лица, находящегося под иностранным влиянием и имеющего широкую аудиторию в России. Учитывая вышесказанное, прошу Вас провести проверку Г.Ш.Чхартишвили на предмет соответствия статусу иностранного агента, принять меры реагирования и привлечь к ответственности за несообщения им о своем статусе в соответствии с требованиями ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». О результатах прошу проинформировать меня в Государственную Думу», – написал Матвейчев 26 июля.

Как видим, бюрократическая машина вынесла решение только спустя полгода.

После признания Акунина экстремистом, книжные магазины убрали с полок его произведения, находившиеся ранее зачастую на видных местах, что обеспечивало автору-русофобу сверхприбыли за счет российского рынка.

После вчерашнего признания Акунина иноагентом также стало известно об отмене питерским Александринским театром показа спектакля «Один восемь восемь один», который был основан на произведениях беглого писателя.