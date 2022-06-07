«Борис Джонсон ещё устроит кирдык всему Западному миру» – эксперт

Если сравнивать Западный мир с исламскими фундаменталистами, то премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона можно смело ассоциировать с запрещенным в РФ ИГИЛ.

Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что Джонсон – «головная боль», главным образом, для Западного мира.

«Борис Джонсон – это угроза для всего мира, но прежде всего, для мира Запада. Не дай Бог, был бы такой Борис «Бритва» у нас. Либо в России, либо в каком-нибудь из государств, которые союзные нам, – это был бы кирдык. Борис Джонсон спалит Западный мир в труху, ради того, чтобы посидеть на своем кресле. Конечно же, это угроза и для нас, но прежде всего, для наших замечательных «западных партнеров». Теперь они должны думать, что с ним делать», – отметил Евстафьев.

По его словам, добившись продления мандата на год, премьер-министр Великобритании не намерен решать внешне- и внутриполитические проблемы своего государства.

«Нужно признать за Борисом Джонсоном серьезные политтехнологические способности. Этот фальстарт был сконструированный, этот фальстарт он придумал сам с голосованием за вотум доверия к себе, и в этом смысле, он – молодец. Другой вопрос, что этот фальстарт не решает ни одной проблемы ни Бориса Джонсона, ни Великобритании как прямого участника конфликта на Украине, ни Западного мира», – подчеркнул он.

Евстафьев добавил, что для Европы, «одержимой идеей построения «нового террористического Халифата», Джонсон – «подобен ИГИЛ».

«Западный мир – исламские фундаменталисты, которые хотят быть респектабельными, завоевать весь мир, построить новый мир, построить новый Халифат. А Борис Джонсон в этом Западном мире, – ИГИЛ, запрещенная в России организация, которая, как только (европейцы – ред.) хотят что-то такое респектабельное выдать, появляется Борис Джонсон, поджигает, перерезает горло кому-нибудь. Это – сила, нацеленная на дестабилизацию. Пока хуже от этого только Западному миру и, прежде всего, Германии (если не считать украинцев, но кто ж уже их считает?). В США он (Джонсон – ред.) играть боится, хотя, рано или поздно, его и туда занесет. Играет против Германии, Брюсселя. И нужно отдать должное, очень успешно», – заключил Евстафьев.