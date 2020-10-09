Борис Джонсон использовал Зеленского для пощечины Евросоюзу

09.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Великобритания, подписав безвизовый режим с Украиной, решила позлить Евросоюз. По факту Лондон еще не может заключать такие договоры, поскольку все еще ведет торги с ЕС о том, что получит после выхода из союза.

Об этом в своем блоге заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, президента Украины Владимира Зеленского втянули во внутриевропейские интриги и использовали без его ведома.

«История с подписанием любопытная. Помните, сколько лет Украина торговалась за такое же соглашение с ЕС? А тут приехали и сразу подписали. Без споров, без торгов. Просто потому что воспроизвели дословный текст соглашения Украина-ЕС. Пикантность в том, что Лондон ещё ничего не может подписывать отдельно – по той простой причине, что ещё ведёт торги с ЕС, и никто не знает, каковы будут условия соглашения с Брюсселем.

То есть британцы сейчас пользуются Украиной для того, чтобы позлить ЕС – мол, видите, мы уже и за вашей спиной договариваемся. Почему Daily Express уже назвала это соглашение «большой пощечиной от Джонсона в лицо ЕС». Вот только Зе, похоже, не в курсе, в какой спор его снова втянули без его ведома», – заявил Корнилов.

Эксперт также подчеркнул, что главным достижением безвизового режима с Великобританией является то, что в Киев беспошлинно будут поставлять шотландский виски.

Корнилов опубликовал выдержку из официального сообщения на сайте британского правительства, где говорится, что «Украина-это растущий рынок шотландского виски, на который в 2019 году было экспортировано более 1 миллиона бутылок. Это соглашение гарантирует, что шотландский виски получит доступ на украинский рынок по беспошлинным тарифам».

«Поздравляю украинцев с соглашением о зоне свободной торговли с Британией! Судя по официальному сайту британского правительства, главное достижение для украинцев, – шотландский виски, – будет идти беспошлинно», – добавил Корнилов.