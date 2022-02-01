Борис Джонсон летит в Киев сколачивать «Малую Антанту»

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Новости Украины

«Ну что, приготовились к приезду Бориса Джонсона? А это будет исторический визит! Украина, Великобритания и Польша готовятся к подписанию союза между странами. По этому поводу РосСМИ уже устроили истерику! Они даже говорят, что Англия «снова нагадила России». Ну, значит, всё мы правильно делаем», – глумится украинский депутат-перевертыш Алексей Гончаренко.

О том, зачем в Киев сегодня прибывает руководство Великобритании и Польши – в материале обозревателя «ПолитНавигатора» Александра Ростовцева.

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…Больше всех изнывающая на словах о территориальной целостности «Англичанка» начала сколачивать собственный военно-политический «тройственный союз», в который, помимо Лондона, должны войти Варшава и Киев.

Британцам заодно хотелось бы видеть в «Малой Антанте» и «друга Реджепа», однако гражданин султан, верный принципу «а что мне это даст?» не ответил ни да, ни нет, заняв выжидательную позицию.

Глядя на радостное копошение «трибалтийских вымиратов», не исключено, что в «Малую Антанту» кураторы со временем подпишут Вильнюс, Ригу и Таллин, поскольку в этих недогосударствах уже обозначено британское военное присутствие, да и дружить «тройственный союз» собирается против «враждебных территорий», в которые определены Россия и Белоруссия.

Идея организации центральноевропейской «Малой Антанты» под управлением Лондона витала в воздухе с тех пор, как Великобритания через «Брекзит» оформила развод с Евросоюзом, но окончательно вылупилась только сейчас, в связи с раздутой на Западе «опасностью российского военного вторжения на Украину».

Старт процессу был дан во время посещения Австралии главой Форин Офис Лиз Трасс, произнёсшей пространную речь, в которой упоминались «монголы и татары, не сумевшие сломить дух украинского народа».

А, чтобы закрепить намерения и приободрить приунывшего «союзника», выбранного для заклания, в Киев из Великобритании была прислана партия ПТРК NLAW с истекающим гарантийным сроком. И не задаром, а по «ленд-лизу». Не пропадать же добру.

Теперь в Киеве с минуты на минуту ждут прибытия «дорогого друга Бориса», для подписания, соответствующего «договора о безопасности» по натовскому образцу.

Примечательно, что великий знаток монголо-татар Лиз Трасс в Киев не прилетит, поскольку министрессу в последний момент свалила «корона», о чём не замедлили сообщить официальные лица Великобритании.

Впрочем, разве может этот неприятный момент омрачить большое дело, ради которого украинские власти распахнули ворота во всю ширь?

Зададимся вопросом: что вообще происходит, и какую пользу может принести потенциальным подписантам «тройственный союз»?

Самую большую выгоду для себя от подписания договора видит Варшава. «Большие парни» официально разрешили ей быть куратором военно-политических процессов, происходящих в Киеве. Лондону напрямую управлять Украиной несподручно через голову Германии, которая явно не в восторге от развязанной партнёрами и союзниками алармистской возни.

Исторический опыт показывает, что все случаи, когда Лондон брал на себя обязательства о защите Польши, заканчивались для последней очень и очень печально. Как правило, ушлые сидельцы известного дома по Даунинг стрит с большим изяществом совали «союзников» в пекло, а затем с любопытством наблюдали, как они там горят и потрескивают.

С другой стороны, в Польше традиционно настолько боготворят Великобританию, что готовы поступиться историческим опытом, либо надеются выкатить перед собой на минное поле украинский каток.

Соответственно, в Киеве ждут, что «Малая Антанта» впишется за Украину в случае начала «окончательного решения вопроса с донецко-луганскими сепаратистами». Украинский посол в Лондоне Пристайко, приняв для плезиру смущённый вид, поведал, что «новый оборонный союз» – «не совсем, чтобы НАТО на троих» – выдав с головой ожидания украинского истеблишмента.

При этом, никто из «младших партнёров» Лондона старается не замечать не только присланную оружейную просрочку, но и странную форму заявлений «старших партнёров», начинающихся с агрессивных заявлений о страшных карах, что обрушатся на Россию, если та посмеет вторгнуться на Украину, и заканчивающихся за упокой: «члены НАТО в любом случае на станут вмешиваться в конфликт и выведут свой контингент с территории Украины».

С учётом лежащих на поверхности фактов, можно прийти к выводу, что «тройственный союз» сколачивается:

Чтобы подарить Украине иллюзию вхождения если не в НАТО, то в «малое НАТО», но без каких-либо обязательств. Охота пуще неволи. Нехай люди порадуются и вновь ощутят восторг «весь свит з намы!», как восемь лет назад, среди горящих мусорных куч «Евромайдана». Вполне отчётливо заметна тенденция, при которой Вашингтон передаёт Лондону бразды правления антироссийским движем в Восточной Европе, включая украинский «чемодан без ручки». Тем более, что «Англичанка» давно порывается снова принять участие в «Большой игре», но только не на второстепенных ролях. Возможно также, полагают в «Вашингтонском обкоме», британскому пуделю, скачущему в авангарде антироссийской политики, удастся лучше откалывать фокусы, находясь ближе к сцене, где разыгрываются военно-политические спектакли. Наконец, подписание «тройственного союза» позволяет администрации Бориса Джонсона переключить внимание правительственных комиссий и избирателей от «пиров во время чумы», в которых неосторожно засветился Бориска во время объявленного общенационального локдауна, а также не оправдавшего большие надежды «Брекзита», пошатнувшего экономику королевства и благосостояние подданных.

Цена этим «военно-политическим блочкам» и прочим устремлениям сколотить «малое НАТО» с участием Украины нам хорошо известна на примере ГУАМа: наполеоновские планы, громкие крики под хороводы вокруг подписания договоров, бурное пузырение, а затем – тишина. Каждый тянет одеяло на себя, деньги заканчиваются, участники разбегаются, предпринимаются вялые попытки гальванизации засохшего трупика, после чего умертвие стыдливо прячут в пыльном чулане, как напоминание об очередном позоре.

Так что запасаемся попкорном и смотрим очередное шоу «клоун в гостях у шапито «Жёлто-голубая устрица». Пущай кривляются…