Борис Джонсон может подписать в Киеве «декларацию о новом союзе»

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Новости Украины

1 февраля Киев может посетить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщил народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моим данным, уже завтра в Украину приезжает премьер Великобритании Борис Джонсон», – написал он.

Гончаренко напомнил, что в то же время с рабочим визитом на Украине будет находиться и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе», – отметил он.

Несколько позже представитель Джонсона подтвердил его визит на Украину 1 февраля вместе с главой МИД.

В рамках визита премьер-министр Великобритании встретится, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская дипломатия работает над поддержанием высокой интенсивности дипломатических переговоров и присутствия иностранных топ-чиновников на Украине как фактора снижения угроз безопасности.

По его словам, на этой неделе в Киеве будут одновременно находиться с визитами премьер-министры трех государств – Великобритании, Нидерландов и Польши.

Ранее СМИ сообщили, что премьер Британии отменил визит в Японию «из-за ситуации вокруг Украины». Визит Джонсона был намечен на середину февраля.

Сообщалось также, что 30 января на Украину прибыла министр обороны Канады Анита Ананд. Ее двухдневный визит – «поддержка Канадой территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне угрозы вторжения России».

По мнению политолога Владимира Воли, даже если во время визита Бориса Джонсона в Киев и будет подписан какой-то документ, он не будет иметь особого значения.

«Вообще эти альянсодрочеры уже задолбали. У них нет ни грамма элементарного понимания, зато они постоянно ожидают каких-то альянсов. Джонсон едет сюда потому, что у него много проблем после Brexit, проблем, которые связаны с недостатком рабочих кадров, с коронавирусом плюс ещё разного рода скандалы. Поэтому британское руководство сейчас активно используют тему российского вторжения для того, чтобы забить эти скандалы в информационном поле. Для этого был даже отменён визит Джонсона в Японию. Именно Британия наиболее безапелляционно утверждает, что Россия может вторгнуться. У США такой радикальности в заявлениях и прогнозах нет, что «вот прямо сейчас Путин нападёт». Мне неизвестно, совпадут ли во времени визиты Джонсона и Моравецкого в Киев, но было бы логичнее, что, если какой-то трехсторонний документ и будет подписан, его бы подписывали главы государств. В Польше главой государства является президент. Да, его можно подписать в формате премьер-министров, но, опять-таки, если говорить о возможности создания каких-то новых альянсов, то такая возможность серьёзно преувеличена, поскольку и Британия и Польша уже являются членами военно-политического союза, НАТО. Они взяли на себя чётко зафиксированные обязательства по отношению к другим членом Евросоюза, и они не могут создавать какие-либо оборонные союзы с другими государствами, которые не являются членами военно-политического альянса НАТО. То есть, они могут развивать какое-то партнерство, но лишь в тех форматах, которые не переходят грань обязательств, зафиксированных договором о коллективной безопасности и коллективной военной политики в рамках НАТО. Да, не исключено что во время визита Джонсона будет подписано какое-то заявление, какой-то меморандум, которые просто будет формализовать какой-то формат партнёрства, подчеркну – партнёрства, а не альянса. Но этот формат и так уже сложился де-факто, и для него не нужно создавать какие-то отдельные альянсы или союзы», – сказал политолог в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Политолог Михаил Чаплыга считает, что любое публичное подписание документов в ходе этого визита будет лишь пиар-ходом.

«Если речь идёт действительно о подписании какого-либо документа об альянсе, то любые подобные документы должны ратифицироваться парламентами. Поэтому речь может идти только о каком-то рамочном союзе. Страны их могут заключать и негласно на уровне президентов. Другое дело, что что даже если какой-то меморандум и будет подписан, то это будет просто публичный политический ход, не более того. Подчеркну ещё раз: все серьёзные договорённости должны ратифицироваться парламентами, а те из них, которые не проходят ратификации, делаются непублично. И если сейчас что-то будет подписано публично, то это пиар-ход. Скорее всего, его адресат предполагается в лице старой Европы в главе с Германией Францией, также Россия», – сказал политолог в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».