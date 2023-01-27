Борис Джонсон признал минский процесс дипломатической имитацией
Еще один отставной европейский лидер признал, что «Нормандский формат», призванный якобы разрешить украинский кризис, был всего лишь фикцией.
Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший недавно Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Были страны, привлеченные к «Нормандскому процессу», к «Минским соглашениям». Все это никуда не двигалось. Люди осознали один наибольший урок – в 2014 году мы провалились, мы не сделали того, что должны были сделать», – сказал экс-премьер.
По его словам, «санкции на Путина нужно было наложить в 2014-м».
«А их наложили в прошлом году, в 2022-м. Это было бы серьезно. Но мы ничего не сделали. Какие санкции мы тогда применили? Запустили эту дипломатическую имитацию под названием «Нормандский процесс» и ничего не добились. И Путин сделал выводы, что Запад его не станет останавливать», – заявил Джонсон.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что «Минские соглашения» нужны были лишь для того, чтобы дать Украине время.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.