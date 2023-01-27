Борис Джонсон признал минский процесс дипломатической имитацией

Анатолий Лапин.  
27.01.2023 09:48
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Минский процесс, Нормандский формат, Россия, Украина


Еще один отставной европейский лидер признал, что «Нормандский формат», призванный якобы разрешить украинский кризис, был всего лишь фикцией.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший недавно Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще один отставной европейский лидер признал, что «Нормандский формат», призванный якобы разрешить украинский кризис,...

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«Были страны, привлеченные к «Нормандскому процессу», к «Минским соглашениям». Все это никуда не двигалось. Люди осознали один наибольший урок – в 2014 году мы провалились, мы не сделали того, что должны были сделать», – сказал экс-премьер.

По его словам, «санкции на Путина нужно было наложить в 2014-м».

«А их наложили в прошлом году, в 2022-м. Это было бы серьезно. Но мы ничего не сделали. Какие санкции мы тогда применили? Запустили эту дипломатическую имитацию под названием «Нормандский процесс» и ничего не добились. И Путин сделал выводы, что Запад его не станет останавливать», – заявил Джонсон.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась,  что «Минские соглашения» нужны были лишь для того, чтобы дать Украине время.

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