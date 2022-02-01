Борис Джонсон: Путин держит дуло пистолета у виска Украины

01.02.2022  22:28 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Россия готовит вторжение на украинские территории, и Лондон не может оставаться в стороне, поскольку речь идёт не столько о безопасности самой Украины, сколько о риске распространения российского влияния в масштабах итогов послевоенной Ялтинской конференции.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит вторжение на украинские территории, и Лондон не может оставаться в стороне, поскольку...

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«Наши разведданные говорят о напряжённой ситуации, есть подготовка разных систем к военной кампании. Естественно, Великобритания пытается играть объединяющую роль для Запада, речь об Украине. Но в то же время речь о большем – о целой европейской архитектуре безопасности. Мы не хотим, чтобы президент Путин достиг своей цели, когда ты держишь дуло пистолета у виска Украины, и этим можешь вынудить нас изменить свои подходы.

Я был молод, когда пала Берлинская стена, и видел, как люди из бывших соцстран выбрали для себя свободную жизнь – это была фантастическая эпоха и фантастические перемены. И теперь Россия пытается подорвать такую архитектуру, подорвать наши устои жизни, создать новую «Ялту», – бредил Джонсон.

«Речь не только об Украине, речь о сфере влияния России – Молдова, Грузия, другие страны, а это абсолютно неприемлемо. Поэтому сегодняшний момент чрезвычайно важен, и чрезвычайно важно нам стоять плечом к плечу с Украиной. Именно потому все меры, которые принимает Великобритания, важны», – вещал Борис Джонсон.

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