Борис Грызлов отправляется в Минск: Кто этим недоволен

В Минск скоро поедет четвертый за последние 2,5 года российский посол. После жесткого и неуживчивого Бабича и слишком мягких Мезенцева и Лукьянова кабинет в особняке на Нововиленской займет Борис Грызлов. Его кандидатура уже согласована в профильном комитете Госдумы. Грызлов – настоящий политический тяжеловес, он станет самым статусным российским послом в Белоруссии за всю историю отношений и вторым после Бабича, имеющим прямой выход на Путина. В послужном списке Грызлова должность министра внутренних дел, два срока на посту спикера Госдумы и уже почти 20 лет на посту председателя Высшего Совета «Единой России». Это назначение – явный знак того, что белорусское направление становится для Кремля приоритетным и на нем ожидается заметная динамика. «Как было» – в отношениях между Россией и Белоруссией уже точно не будет. В ином случае в человеке такого масштаба просто не было бы необходимости.

Интересна реакция на согласование кандидатуры Грызлова в Белоруссии. В рядах прозападной оппозиции сейчас царит паника и пораженческие настроения. На все голоса звучат старые страшилки про «аншлюс» и утрату независимости. В свою очередь, официоз по этому поводу хранит молчание. Разве что главный либерал-демократ Олег Гайдукевич в комментарии для «Спутника» сказал, что кадровые перестановки – «серьезное укрепление белорусско-российского вектора в политике двух стран». С этим не поспоришь, но создается впечатление, что назначение Грызлова – не самая приятная новость для белорусской верхушки.

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Что касается пророссийской части белорусского общества, то она смотрит на нового посла с надеждой. Надеждой на то, что Грызлов прекратит порочную практику российской дипломатии работать только с официальным руководством страны, обращая внимание на гражданское общество по остаточному принципу и только на тех его представителей, которые этому руководству лояльны.

Возможно, такая практика была оправдана в «лихие 90-е», когда Россия была слаба, и ее дипломатам приходилось задабривать постсоветских руководителей, чтобы иметь хоть какое-то влияние на процессы, происходящие на пространстве бывшего Советского Союза. Однако позже она сыграла с Россией злую шутку. В любом государстве руководство периодически меняется. И иногда к власти приходят люди, бывшие в оппозиции к предыдущему режиму. И в такой ситуации российские позиции в этой стране терпят крах. Вдруг оказывается, что России становится не на кого опереться, контактов с новым режимом нет, да и представляют его зачастую выпестованные Западом русофобы. Пока Россия каждый раз неизменно «складывает яйца в одну корзину», западные посольства работают с широким спектром политических сил, сводя к минимуму свои риски.

Самый яркий пример такой внешнеполитической катастрофы – Украина. Но были еще Молдавия и Армения. Летом прошлого года список геополитических поражений России вполне могла пополнить Белоруссия. Пришлось спасать многовекторного и построившего свою избирательную кампанию на антироссийской риторике Лукашенко. Своих людей у России в белорусской политике попросту не было. Зато у Запада их было в избытке. Лидеры белорусской оппозиции ходили в посольства США и стран ЕС, как на работу, западные фонды ежегодно вливали в Беларусь десятки миллионов, из которых львиная доля шла на укрепление политического влияния, развитие подконтрольных институтов гражданского общества. Россия ничего не могла или не хотела противопоставить этой напористой «мягкой силе» и проигрывала в битве за умы граждан некогда самой пророссийской из республик бывшего СССР.

Приход к власти прозападной оппозиции в прошлом году не состоялся, сейчас происходит болезненная зачистка созданных при поддержке западных институтов влияния структур. Белоруссия находится под санкциями, а Лукашенко критически зависит от поддержки России. Однако даже в этих условиях политика российского посольства заметно не изменилась. В фаворе в основном политически беззубые организации, занимающиеся историей, культурой или религией а также эксперты из провластного пула вроде Дзерманта и Шпаковского, Они позиционируют себя, как пророссийские, однако в реальности чутко реагируют на каждый шорох из Дворца Независимости и готовы поддержать абсолютно любую блажь, способную прийти в голову его хозяину.

Роль посла – представлять и продвигать интересы своей страны в стране пребывания. Для этого вовсе не обязательно заигрывать и во всем соглашаться с ее властями. Эффективный посол должен выстраивать отношения с разными частями общества. Не только с правящей элитой, но и с контрэлитой, искать союзников среди тех, кто соблюдает политический нейтралитет. Собственно, именно этого, в первую очередь, я ожидаю от Грызлова на посту посла России в Белоруссии.