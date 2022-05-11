BORIS JOHNSONUK: под Киевом появится набережная имени премьера Великобритании

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Новости Украины

В Василькове Киевской области, за который еще недавно вели бои российские войка, в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назовут набережную на реке Стугна. Об этом в Facebook сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.

«Наша новая набережная на реке Стугна, которая была торжественно открыта в День города Василькова, теперь будет называться именем великого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, как он себя называет BORIS JOHNSONUK», — написала Баласинович.

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Украинская чиновница отметила, что именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине.

Напомним, в Киеве еще во времена Порошенко одну из декоммунизированных улиц назвали именем сенатора-русофоба из США Джона Маккейна.