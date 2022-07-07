Борис, ты не прав! Что отставка Джонсона будет значить для Украины и России?

Новости Украины

Популярный в СССР в последние годы его существования политический мем «Борис, ты не прав!» неожиданно стал актуальным в Великобритании спустя тридцать лет после распада Союза. Только теперь эти слова обращены не к отцу-основателю современной РФ и ее первому президенту Борису Ельцину, а к британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Если коротко – то доигрался Борис. Не быть ему ни лидером правящих консерваторов ни главой правительства Ее Величества. Но обо всем по порядку

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В минуты, когда пишутся эти строки, сразу несколько британских СМИ (Sky News, BBC, Mirror) сообщили о том, что канцелярия Даунинг-стрит готовит экстренное заявление об уходе Джонсона в отставку. Счет до объявления об этом уже пошел на часы.

Если отставка Бориса станет фактом, это будет означать развязку громкого политического скандала последних дней, после которого правительство Джонсона посыпалось, как карточный домик, министры и рядовые сотрудники Даунинг-стрит соревновались друг с другом в написании заявлений об уходе по собственному желанию и «в связи с несогласием».

Триггером, запустившим этот печальный для Джонсона процесс, стала скандальная история с приставаниями пьяного протеже Джонсона, бывшего замглавы МИД по Европе и Америке Кристофера Пинчера к мужчинам в частном партийном клубе консерваторов. Сначала Борис попытался замять это дело, затем принялся поспешно оправдываться и приносить извинения, но было уже поздно – противники Джонсона в партии, почуяв роскошный повод, закусили удила, и пошла плясать губерния.

При этом нужно понимать, что подобного рода истории в западном мире лишь на поверхностный взгляд являются причинами, открывающими двери тектоническим процессам, смывающим в политический унитаз ранее непотоплямых лидеров. Реальные причины, как правило, совсем другие и лежат гораздо глубже.

Вот и в случае с Джонсоном та же история. Рост недовольства его политикой не только в стране, но и в собственной партии и связанное с этим падение рейтингов начались не вчера и были обусловлены комплексом факторов. Тут и неудачное администрирование процесса Брекзита, в результате которого пострадала британская экономика.

Тут и рекордная за последние годы инфляция, и безработица и рост сепаратистских настроений в Шотландии, парламент которой анонсировал на следующий год очередную попытку референдума о независимости. Тут и топливный кризис, ставший прямым следствием чрезмерной увлеченности правящих кругов прожектами в сфере зеленой энергетики и выходом из традиционной для ЕС системы закупки газа по долгосрочным контрактам с поставщиками (в Британии газ закупается на бирже по спотовым спекулятивным ценам, что делает цену на голубое топливо просто астрономической).

Еще часть своих проблем Джонсон создал себе на голову сам. Дело в том, что, теряя позиции в политикуме, он не нашел ничего лучше, кроме как по советам своим политсоветников устроить «маленький победоносный кризис» – искусственно радикализировать ситуацию во внешней и внутренней повестке, чтобы затем выступить в роли успешного кризис-менеджера, который к облегчению публики взмахом волшебной палочки разрешит все обострившиеся проблемы. Британские СМИ окрестили этот политтехнологический прием «Операцией «Красное мясо».

На роль антагониста была выбрана Россия, отношения Британии с которой при Джонсоне упали до точки замерзания и даже в чем-то пересекли ее. Искусственно раскручивая спираль антироссийского радикализма Джонсон не удержал ситуацию – и она начала бить рикошетом уже по нему самому.

Тогда он решил воспользоваться Украиной, как тараном, который поможет ему удержаться при власти. И стал повышать ставки уже на этом направлении, изображая из себя самого большого Друга киевских «галантерейщиков», радостно проглотивших манок насчет «стратегического партнерства» с лондонскими «кардиналами».

Джонсон принялся безбожно пиариться за счет Украины, где он стал «казаком Джонсонюком» и был увековечен в Одессе, Василькове и в меню одной из киевских пиццерий. Канцелярия Джонсона одна за другой рожала самые смелые и фантастические инициативы по поддержке киевского режима в войне с Россией, раз за разом повышая ставки.

При этом сам Джонсон, с одной стороны, сумел за счет этих фокусов удержаться у партийного руля, с трудом, но заткнув рот оппонентам на внутрипартийных выборах. Однако удерживать этот самый руль становилось все труднее и затратнее в политическом смысле. Да и британское общество потихоньку начинало задаваться нехорошими вопросами.

Например: Путин-то конечно, «агрессор», спору нет, но почему наш премьер больше думает о какой-то далекой Украине, чем о собственной стране? Как такое возможно? Фатальная ошибка пиарщиков Бориса состояла в том, что они банально перекормили британских обывателей Украиной и Путиным, который, как Обама из российского фольклора, гадил британцам в их подъездах.

Тем временем огонь мятежа в рядах собственной партии разгорался все ярче. Последней каплей стало присоединение буквально вчера назначенного Джонсоном партийного «кризис-менеджера» Надима Захави к требованиям отставки Бориса. Вместо того, чтобы помочь Джонсону подавить мятеж консерваторов, как тот рассчитывал, Захави написал открытое письмо против самого Джонсона. После этого стало понятно, что удержать руль не судьба.

Что же выходит? Джонсон уходит, но, если верить инсайдам, намерен выторговать себе возможность остаться еще на несколько месяцев в кресле в качестве «хромой утки» – до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер консерваторов, который по британской традиции займет премьерское кресло и сформирует новый кабинет.

Но даже если его уважат в этом желании, пространство для политического маневра у него сильно сузится. Максимум, что он сможет – вести на инерционном ходу уже запущенные и объявленные проекты и инициативы, но не выдвигая никаких новых. Это плохая новость для Украины, которая рассчитывала на то, что щедрость друга Бориса не будет иметь границ.

Хорошая же новость для Киева в том, что – опять-таки, исходя из устоявшейся политической традиции англосаксонских стран, – роль тамошних публичных политиков не так высока как об этом думают многие на мировой периферии. Грубо говоря, Джонсоны приходят и уходят, а «глубинное государство» остается. И именно оно формирует долгосрочный курс государства, составляет планы и выделяет ресурсы на их достижение.

Да и горизонты планирования у deep state – что американского что британского – не ограничены узкими рамками очередного электорального цикла, а рассчитаны на годы, а иногда и на десятки лет вперед.

Что такое британское deep state? Это тугой клубок из несменяемых десятками лет чиновников-технократов среднего звена, разведки, ВПК, силовых структур, старой аристократии, дипломатии и масонских лож. Вся эта братия и формирует целеполагание Старушки Британии с дальним прицелом.

Для Украины и России это означает, что с уходом Джонсона не прекратится ни антироссийская политика Лондона, ни военная и политическая поддержка Киева, ни уже запущенные процессы по формированию параллельных с НАТО и альтернативных НАТО геополитических структур и блоков с участием и под прямым патронажем Британии.

Речь, как вы уже догадались, об AUKUS, «Междуморье», негласном союзе с турками по освоению Центральной Евразии и Ближнего востока. Но не только.

Важным маркером, по которому можно будет судить о реальном векторе британской политики, станет также сохранение в креслах ключевых фигур нынешнего кабинета – главы МИД Лиз Трасс и главы Минобороны Бена Уоллеса. Последний – один из кураторов украинского главкома Залужного.

Впрочем, грядущие перестановки на Даунинг-стрит все же окажут некоторое влияние на ход военной кампании на Украине. Как и осенние довыборы в американский Конгресс, победу на которых прочат трампистам. Дело в том, что любая внутриполитическая турбулентность неизбежно выдвигает на первый план внутриполитическую повестку, как более приоритетную. Одновременно не отменяя, но задвигая на второй план в числе приоритетов вопросы внешней политики.

Это значит, что западный поводок для Киева осенью может стать чуть длиннее, а пространство для маневра у Москвы – чуть шире. А вот как Киев и Москва воспользуются этим крохотным окном возможностей, поживем – увидим.