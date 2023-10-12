«Борис, ты не прав», – кандидат от «партии мира» с Украиной станет соперником Путина

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Намерение либерального политика Бориса Надеждина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России вдруг стало новостью последних дней. При этом сам герой, известный по ток-шоу на федеральных каналах, где он изображал критика системы, уверяет, что «судьбоносное» решение он принял еще в августе и ни от кого своих намерений не скрывал.

Все дело в том, что фамилия Надеждина была вброшена беглым политологом-иноагентом Станиславом Белковским в топку жаркой дискуссии либеральной эмиграции о том, как им вести себя на предстоящих выборах.

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Максим Кац призывает всех объединиться и проголосовать хоть за какого-то кандидата, чтобы продемонстрировать Кремлю хоть какую-то оппозицию. Все остальные с ним спорят и доказывают, что это преждевременно или вовсе бесполезно. Споры эти несколько беспредметны, но очень жарки, что вызывает подозрения, а не за бюджеты неких грантов бьются оппоненты.

На фоне этой полемики в либеральных СМИ-иноагентах блуждает конспирологическая тема: кого Кремль предложит в качестве «либерального» кандидата, чтобы протестная общественность могла выпустить пар. Уже пережевали и выплюнули версию о бывшем главреде «Эха Москвы» Алексее Венедиктове и о создателе партии «Яблоко» Григории Явлинском. И вот возник Надеждин.

Он с гневом отверг предположение о согласовании своей кандидатуры с администрацией президента и заявил, что будет выдвигаться от некоей партии. Скорее всего это будет «Гражданская инициатива», хотя сейчас Надеждин представляет в Долгопрудненском муниципалитете «Справедливую Россию». Это значит, что ему для выдвижения потребуется собрать всего 100 тыс подписей, а не 300 тыс. Вторую цифру Надеждин считает нереальной.

«Я влезаю в это дело по одной всего причине: я считаю, что наша страна уверенно идет к катастрофе, нас туда ведет президент. Я убежден, что Россия должна стать главной страной Европы, а не вассалом Китая. Это — суть моих расхождения с Путиным во внешней политике», – сказал Надеждин в интервью либеральной журналистке Екатерине Винокуровой.

При этом откровенно «антивоенные» лозунги потенциальный кандидат пока не задвигает, но намекает, что рассчитывает на голоса молодого поколения, большинство которого, по его мнению, выступает против СВО.

«Такой кандидат вытащит из подполья антивоенные взгляды. Это вполне может побудить антивоенную часть общества к участию в легальной и безопасной политической демонстрации. У нас же тайные выборы. Это может испортить Кремлю праздник всеобщего единения», – возбудился в своем тг-канале политолог Константин Калачёв.

Глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов оценивает число потенциальных избирателей «партии мира» в 20-35%

«Играть с такими цифрами и делать этот вопрос определяющим позиционирование кандидатов и в целом повестку всей кампании – верх беспечности. Даже с учетом ДЭГа. А это значит, что либерального кандидата и вовсе не будет, а Надеждина запустили как тепловую ловушку, либо этому кандидату придумают другой, безопасный, набор тем», – написал Старовойтов.

В патриотических кругах в такую социологию не верят и не боятся, если Надеждин вдруг объединит всех недовольных для протестного голосования.

«Ну, вот теперь-то и станет ясно, сколько в России «нормализаторов» и сторонников «партии поражения», «либералов» и прочих нетвойнистов. Мое предположение – менее 1% голосов. С походом и перебором», – написал политолог Андрей Перла.

«В «Дюшесе» больше % алкоголя, чем он», – поддержал его коллега Армен Гаспарян.

Журналист-международник Тимур Шафир уверен, что власти придется искусственно завышать количество проголосовавших за Надеждина, чтобы продемонстрировать Западу наличие демократии.

«Выдвижение Бориса Надеждина в кандидаты на пост президента России – это тест на идиотизм. Вот сколько % получит этот замечательный кандидат – столько % соответствующих граждан и проживает в нашей стране. При всём уважении к их мотивам и незадокументированному диагнозу», – пишет Шафир.

Остальные комментаторы сосредоточились на том, чтобы разоблачить Надеждина как засланного казачка Кремля. Политолог Илья Ананьев напоминает, что потенциальный либеральный кандидат – соратник замглавы администрации президента Сергея Кириенко, вместе с которым Надеждин стоял у истоков создания партийного блока правых сил еще в нулевые годы.

«Нетрудно догадаться, что умеренная риторика «антиКремля» и выступления Бориса Надеждина на телевизионных кнопках ведутся «согласованно» Старой площадью. Плюс акцента на кандидатуре Надеждина, конечно, в том, что предстоящие выборы обретут хоть какой-то «макияж» конкурентности Владимиру Путину и слабенькой, но хотя бы слышной антивоенной риторики и смены курса», – пишет Ананьев.

Лидер Левого блока Сергей Удальцов считает, что кандидатура Надеждина никого не введет в заблуждение.

«Надеждина в политизированных кругах однозначная репутация провластного клоуна. А в аполитичных массах Надеждина, в отличие от Собчак, вообще никто не знает. Так что польза от его выдвижения для Кремля крайне сомнительная», – написал он.

Политолог Георгий Бовт считает, что на предстоящих выборах Надеждин будет играть ту же роль, что и на телевизионных шоу: изображать оппонента Кремля, которого другие участники успешно побеждают в полемике.

«К выдвижению Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах от «как бы либеральной оппозиции» можно относиться достаточно скептически. Хотя, возможно, в некоторых кругах есть желание «сделать красиво» и выставить спойлером «мальчика для битья», притом, как бы еще и символа «проклятых 90-х». Хотя от этого затасканного жупела уже можно было бы и избавиться», – отмечает Бовт

«Борис Надеждин — не слишком удачный для политадминистраторов «мальчик для битья» в кампании-2024. Он складно говорит. И — более того, он, как говорится, «сам себе политтехнолог». Чем, кстати, и объясняется его довольно неслабая медийность, включая и ток-шоу на федеральных каналах. Так что с точки зрения управляемости, Надеждин в кампании-2024 способен преподнести большие сюрпризы. Впрочем, если кто-то наверху лелеет мысль как бы случайно выпустить кампанию-2024 из-под контроля, то Надеждин для таких эксцессов — идеальный вариант», – предупреждает политолог Максим Жаров.

Его либеральный коллега Илья Гращенков верит в то, что Надеждин Кремлем не согласован, а является искренним борцом с системой.

«Борис довольно часто участвует в разного рода выборах. Недавно в Подмосковье хотел выдвигаться в губернаторы, но не преодолел муниципальный фильтр. У него всегда одна и та же миссия: показать все уловки системы, как она не пускает кандидатов, порой искажает итоги. Он для нее кость в горле. Но при этом он не призывает ее свергать, а призывает реформировать», – пишет он.

Политолог Александр Кынев уверен, что разношерстная политическая эмиграция ничем не сможет помочь Надеждину, потому что просто не в состоянии объединиться.

«Единый кандидат просто невозможен, так как невозможна никакая единая оппозиция. Во-первых, по идеологическим причинам. Львиная доля оппозиционных (ультра)либералов категорически отказывается признать, что основная масса оппозиционно настроенных российских граждан скорее левая или левоцентристская, и для них темы справедливости как минимум не менее важны, чем темы свободы. Во-вторых, единая оппозиция и единый кандидат невозможны по причинам финансово-организационным. В-третьих, все сильнее раскол между оставшимися и уехавшими — они находятся в совершенно разной среде», – написал Кынев.