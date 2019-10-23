Борисполь станет богаче на 23 миллиона гривен за счет Порошенко

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Суд обязал «Бисквитный комплекс «Рошен» доплатить 23,19 миллиона гривен паевого взноса в бюджет города Борисполь за строительство фабрики, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киевской области.

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Суд признал, что паевой взнос составляет 10% от сметы строительства комплекса, который составил 667,31 млн грн.

«Бисквитный комплекс «Рошен» заплатил только 30 млн.

Суд обязал компанию выплатить 23,19 млн грн, поскольку из долга вычли стоимость прокладки в комплекс инженерных сооружений и коммуникаций.

Напомним, что Roshen контролируется экс-президентом Петром Порошенко.