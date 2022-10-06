Борису Джонсону нашли непыльную работу во Львове

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Новости Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета имени Ивана Франко,

Об этом говорится в официальном сообщении на странице галицкого вуза в Facebook.

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«4 октября 2022 ученый совет Львовского университета присвоил звание «Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко» премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону», – говорится в сообщении.

Как отметили в администрации вуза, британский политик дал официальное согласие стать частью академического сообщества и выразил надежду в ближайшее время посетить ЛНУ им. Ивана Франко.

«Я горжусь тем, что в должности премьер-министра Соединенного Королевства имел возможность сыграть свою скромную роль в помощи Украине в войне против российского агрессора, и буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы и дальше поддерживать Украину, даже когда я уже покинул офис. Для меня большая честь получить звание Doctor Honoris Causa вашего университета и у меня большая надежда, что смогу посетить университет в будущем», – сообщил галичанам Джонсон.

Также стало известно, что Борис Джонсон станет новым главой лоббистской консервативной группы «Друзья Украины» в правящей партии Британии.

Как сообщает iNews, нынешний глава группы, бывший министр культуры Великобритании Джон Виттингдейл, объявил о своем преемнике еще 2 октября во время съезда Консервативной партии.

По его словам, Джонсон «наиболее очевидный и достойный человек для возглавления этой организации, потому что он был первым, не только в этой стране, но и во всем западном мире, кто так решительно выступил в поддержку украинского народа».

В группу «Друзья Украины» входят депутаты парламента Объединенного королевства от Консервативной партии, а также другие члены партии, которые выступают за всемерную поддержку киевского режима, как инструмента британского влияния для борьбы против России.