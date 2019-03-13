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13.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Бородай и Шевченко поспорили, почему Россия признала Порошенко, а не ЛДНР

Российская элита, в годы правления Бориса Ельцина демонстрировавшая лояльность Западу и уступки в национальных интересах, должна меняться в процессе эволюции,  новая революция была бы губительна для России. Об этом в эфире «Царьграда» заявил экс-премьер-министр ДНР и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что элита в очень значительной степени поменялась и стала соответствовать российским национальным интересам. И сейчас идёт этот процесс эволюционным путём.

И дальше вопрос: хороша эта элита или нет, она обладает огромным количеством пороков, слабостей, и, к сожалению, в определённой степени её характерной чертой является зависимость от Запада. В разных формах, в частности, и в формах того, что у них личные капиталы там скоплены. Но при этом идёт эволюция», – сказал Бородай.

С ним не согласился телеведущий Максим Шевченко.

«Какая эволюция, Саша? Что Дерипаска – кипрский гражданином стал, а Вексельберг – израильским?» – возразил Шевченко.

«Сейчас ты говоришь не о государственных лицах, а о капитале, но это оставим за скобками, будет возможность, ещё поговорим на эту тему. Так вот, эволюция идёт, и весь вопрос заключается в том, чтобы русская элита стала окончательно национальной путём эволюции, или мы пытаемся решить вопрос как-то по-другому.

Я считаю, что этого надо добиваться путём эволюции, и это возможно, и прошедшие годы и действия нашей власти в плане национальной политики показали, что этого добиваться возможно. Потому что политика современной российской власти всё больше и больше, на мой взгляд, отвечает национальным интересам русского народа», – продолжил Бородай.

Шевченко в ответ напомнил, что Россия признала итоги президентских выборов на Украине в 2014 году, но не результат референдума в Донбассе.

«В частности, признание режима Порошенко – это что, отвечает интересам сражающегося Донбасса? Когда вокруг тебя всё полыхало, а Путин взял, и признал Порошенко президентом Украины, вместо того, чтобы сказать: «Это военный преступник», он фактически поддержал АТО, пойми ты это, наконец! Наш референдум, в котором я участвовал, он не признал, а украинские фашистские выборы признал. Вот там – настоящие нацисты», – добавил журналист.

Однако, по мнению Александра Бородая, вопрос Донбасса слишком сложный.

«Это другая тема. Я готов на эти вопросы отвечать, и я прекрасно осознаю, что происходило и происходит вокруг Донбасса, и какого уровня политически сложная игра, и какого уровня политический торг идёт. И я согласен с тем, что в этом политическом торге, который идёт, прости, не между Россией и Украиной, и не между Путиным и Порошенко, а между Россией и всем остальным окружающим миром, по крайней мере, западной его частью, не всегда совершались абсолютно верные ходы», – отметил Бородай.

Максим Шевченко привел в качестве примера такого «торга» работавшие в России заводы Петра Порошенко.

«То, что заводы «Рошен» два с половиной года работали на территории Белгородской и Липецкой областей – это, конечно, большая была помощь сражающемуся Донбассу», – не согласился Шевченко.

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