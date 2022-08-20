Бородай: Херсон был отвлекающим манёвром, ВСУ готовят контрнаступление в другом месте

Новости Украины

Западная артиллерия создаёт колоссальные проблемы на фронтах, а поставки американских систем ПВО для Киева ещё более усложнят задачи. При этом обещанное контрнаступление ВСУ следует ждать не на Херсонском направлении, а со стороны Харькова.

Об этом в эфире Первого канала заявил депутат Госдумы РФ, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле мы медленно, но наступаем. Наступление у нас идёт, прежде всего, на территории Запорожской области. Мы как раз от Токмака на севере наступаем достаточно успешно. Большего сказать не могу. И наступление идёт на территории ДНР. Прежде всего, речь идёт о Соледаре и Угледаре, север и юг этого наступления. За Угледар зацепились, пока не взяли. В Соледар вроде бы вошли. Это новости буквально сегодняшнего дня. Тяжело идём, потому что современные, прежде всего, артиллеристские системы доставляют нам массу беспокойства. И ожидается появление на фронте тяжёлых систем ПВО западных. Это будет не очень приятно, потому что авиация у нас фронтовая сейчас работает довольно эффективно. Я в этом сам убеждался, хорошо работает, а системы ПВО могут этому несколько помешать. Самый проблемный участок для нас по-прежнему – это Изюмский участок фронта, там фронт стоит. К сожалению, очень активно работает артиллерия противника. Поэтому многие пункты временной дислокации меняются, потому что прежние уничтожаются», – рассказал Бородай.

«Когда вы говорите, что на Изюмском направлении фронт стоит, фронт стоит, не потому что мы не идём вперёд, а потому что они не дают идти вперёд и довольно плотно держатся, и пока не приседают?» – уточнил ведущий.

«Они плотно держатся и, более того, они готовят там контрнаступление. Не буду озвучивать даты, хотя они более-менее известны. Там можно ожидать это контрнаступление, хотя бы исходя из того, что у них за это время прошла мобилизация 4 волны, у них пока пушечного мяса, пусть даже слабо мотивированного, всё ещё хватает. Да, у них осталось из того, что мы считаем кадровыми военными, то есть те, кто был на службе до начала СВО, осталось реально 10% уже, вряд ли больше», – объяснил депутат.