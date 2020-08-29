Бородай мечтает взять Киев

29.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Экс-премьер ДНР Александр Бородай мечтает не только о том, чтобы Донбасс официально вошёл в состав России. Русские добровольцы также должны занять Киев.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала писательницы Дианы Кади, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе интервью ведущая блога спросила гостя, о чём он мечтает. Александр Бородай отказался разговаривать на личные темы, но вспомнил о необходимости освобождать Украину.

«Я вам личных историй, конечно, рассказывать не буду. А если говорить о политическом будущем, то, конечно, я кое о чём мечтаю. Я мечтаю, чтобы не просто Донбасс стал частью РФ. Я хочу вместе с колоннами наших добровольцев, неважно во главе или нет, войти в Киев и пройтись по Крещатику. Дорогу осилит идущий», – ответил Бородай.