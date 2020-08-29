29.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Киев, Украина
Просмотров:

Бородай мечтает взять Киев


Экс-премьер ДНР Александр Бородай мечтает не только о том, чтобы Донбасс официально вошёл в состав России. Русские добровольцы также должны занять Киев.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала писательницы Дианы Кади, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, в ходе интервью ведущая блога спросила гостя, о чём он мечтает. Александр Бородай отказался разговаривать на личные темы, но вспомнил о необходимости освобождать Украину.

«Я вам личных историй, конечно, рассказывать не буду. А если говорить о политическом будущем, то, конечно, я кое о чём мечтаю. Я мечтаю, чтобы не просто Донбасс стал частью РФ. Я хочу вместе с колоннами наших добровольцев, неважно во главе или нет, войти в Киев и пройтись по Крещатику. Дорогу осилит идущий», – ответил Бородай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть