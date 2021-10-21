Бородай обвинил Ходаковского в «договорняках» с Украиной по ДНР

21.10.2021 12:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В самом начале боевых действий на Донбассе командир батальона ополченцев «Восток» Александр Ходаковский поддерживал контакт с людьми украинского олигарха Рината Ахметова, а также провалил несколько боевых операций, пытаясь решить конфликт посредством «договорняков» с противником.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-премьер-министр ДНР, депутат Госдумы РФ и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проходили слухи, что когда Донбасс только восстал, у Ахметова были связи с батальоном «Восток», Коломойского связывали с Мозговым. Вот была такая двойная игра. В этот момент там появляетесь вы. Вопрос, как вы решали проблему такой семибоярщины?» – спросила ведущая.

«Это было сложно, – признался Бородай. – Это был своеобразный феодализм, и мне приходилось формировать систему сдержек противовесов».

«Что касается батальона «Восток», то я её решал следующим образом – я в батальон «Восток» впихивал своих добровольцев, которые не столько самих бойцов батальона «Восток», которые были нормальные русские патриоты просто местного происхождения, сколько командира батальона Александра Ходаковского всё-таки контролировали. Естественно, чего уж там скрывать, регулярно докладывали мне, каждое утро, каждый вечер об обстановке внутри батальона «Восток»», – рассказал экс-премьер ДНР.

« То есть, по сути, например, из батальона «Восток» вы стали постепенно вытеснять людей, которым платил Ахметов?» – уточнила ведущая.

«Это было сделать сложно, потому что Ахметов, естественно, как человек опытный заносил на самый верх, но при этом батальон «Восток» с каждым днём всё лучше контролировался. И батальон «Восток» реально воевал на нашей стороне. Не всегда успешно, особенно поначалу там, где имели место спонтанные операции, и там, где Ходаковский напрасно надеялся на ситуацию договорняков. В результате договорняки не получались, и происходило так, как это происходило на Мариновке или во время штурма базы на Боссе внутри Донецка, в общем ничего хорошего», – вспоминал депутат.