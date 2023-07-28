Бородай: Осознание неминуемости поражения к Украине еще не пришло

Нынешний этап СВО напоминает позиционную войну времен Первой мировой.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас пошел немного экстенсивный период боевых действий: кто кого пересидит. У кого больше терпения хватит. У кого больше личного состава уйдет на тот свет или отправится в госпиталя. Ответ очевиден. Мы все сделаем», – сказал Бородай.

При этом он считает, что осознание неминуемого поражения к Украине еще не пришло.

«Видимо уровень нанесенных противнику потерь, несмотря на то, что он очень высокий, еще пока не вселил понимания окончательного в массы, которые идут на убой. Потому что они пока еще идут.

Да, мотивация их существенно ослаблена. Да сдаются в плен довольно регулярно. Да, переходят на нашу сторону тоже нередко.

Но масса в целом еще пока идет», – сказал Бородай.