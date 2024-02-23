Бородай: перелома на фронте ещё нет, война продлится несколько лет

Сергей Рулев, Елена Острякова.  
23.02.2024 14:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 808
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Союз добровольцев Донбасса изменит свой статус в Минюсте РФ с межрегиональной на всероссийскую общественную организацию.

Такое решение было принято единогласно на 9-м съезде Союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора». 

Союз добровольцев Донбасса изменит свой статус в Минюсте РФ с межрегиональной на всероссийскую общественную...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Глава организации, депутат Госдумы РФ Александр Бородай сообщил, что численность Союза выросла несмотря на то, что более двух тысяч его членов погибли. До начала СВО в Союз входило 16 тыс человек.

Бородай призвал товарищей готовиться к новым войнам, которые продолжатся после окончания СВО и могут продлиться долгие годы, но как он надеется, не в этом регионе.

«Сейчас мы радостно говорим, что враг надламывается. Но все, кто приехал из зоны СВО, прекрасно понимают, что он еще не надломился. Надламливается, готов, есть тенденция. Авдеевка наша, но мы еще на победили. И для победы в СВО нам еще придется очень основательно поработать. И к сожалению, мы должны быть готовы к тому, что и потери у нас еще будут. Но дорогу осилит идущий», – сказал Бородай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть