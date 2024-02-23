Бородай: перелома на фронте ещё нет, война продлится несколько лет

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Союз добровольцев Донбасса изменит свой статус в Минюсте РФ с межрегиональной на всероссийскую общественную организацию.

Такое решение было принято единогласно на 9-м съезде Союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава организации, депутат Госдумы РФ Александр Бородай сообщил, что численность Союза выросла несмотря на то, что более двух тысяч его членов погибли. До начала СВО в Союз входило 16 тыс человек.

Бородай призвал товарищей готовиться к новым войнам, которые продолжатся после окончания СВО и могут продлиться долгие годы, но как он надеется, не в этом регионе.

«Сейчас мы радостно говорим, что враг надламывается. Но все, кто приехал из зоны СВО, прекрасно понимают, что он еще не надломился. Надламливается, готов, есть тенденция. Авдеевка наша, но мы еще на победили. И для победы в СВО нам еще придется очень основательно поработать. И к сожалению, мы должны быть готовы к тому, что и потери у нас еще будут. Но дорогу осилит идущий», – сказал Бородай.