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Провокации против Россию будут нарастать и достигнут таких масштабов, что «Скрипали покажутся конфеткой», однако закалённое российское общество выстоит, а русские бойцы в зоне СВО добьют киевский режим.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев спрогнозировал, что Россию ожидает масса провокаций со стороны Украины.

«Конечно, сейчас украинцы делают всё, чтобы у нас здесь сделать что-то вроде 1917 или 1991 года. Фейки заряжены, огромное количество. Будет очень много провокаций. Предупреждаю, количество провокаций – Скрипали покажутся игрушкой и конфеткой по сравнению с тем, что нас ждёт. Я ещё летом выступал, что будут провокации на национальной почве, потому что стали они вкладывать межнациональную рознь, и мы увидели Дагестан, Башкирию, Якутию – это не последние истории. Будет много других вещей международного характера. Это обязательно будет происходить, они будут пытаться сделать у нас что-то типа майдана, рассогласования и так далее. Ничего у них всё равно не получится. Консолидация российского общества и прививки, через которые мы прошли – мы увидели, как могут нас раскачивать, и большинство общества не хочет этого делать. Я думаю, что мы пройдём выборы с победой Владимира Владимировича», – сказал Матвейчев.

Депутат Госдумы Александр Бородай поддержал оптимизм коллеги и передал своеобразный привет из зоны СВО.

«Надеюсь, что я и мои товарищи – те, кто там сейчас находятся, мы сумеем покончить с украинским режимом полностью и окончательно всё-таки в текущем году. И на нашу руку очень играет то обстоятельство, что и в случае с так называемой Украиной, марионеточному по отношению к Америке режиму, и в случае с самими Североамериканскими Соединёнными Штатами, мы имеем дело с двумя политически нестабильными системами. В отличие от нашей», – сказал Бородай.