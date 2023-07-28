Бородай предложил использовать опыт Прибалтики с негражданами

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Все, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации, должны быть ущемлены в гражданских правах и лишены избирательного права.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, они должны быть ущемлены в правах существенным образом. В частности – в избирательном праве. Они не граждане. Они себя уже проявили негражданами. Страна в опасности. Тут надо было делать выбор: туда или сюда. Есть такие моменты в жизни, когда невозможно между струйками. Надо было определяться. Люди определились – в другую сторону. Извините, ребята, вы не граждане», – казал Бородай.

Он также предлагает выслать и лишить гражданства всех артистов, высказывавшихся против России.