Бородай призвал ввести военное положение в приграничных областях

Новости Украины

Военное положение в России должно быть введено хотя бы в приграничных с Украиной регионах. Кроме того, следует изменить законодательство, в котором СВО обрела бы четкие формулировки.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бородая, проблемы в СВО связаны с неправильным подходом к ней, в том числе среди военных.

«Проблема в самом характере нашего подхода к специальной военной операции. У нас же не война, а специальная военная операция. Такая штука, по которой даже у законодательства, если честно говорить, нет никаких нормативных документов. КТО есть. У нас вся наша армия, которая воюет, все наши фронтовые подразделения – это добровольцы. Кроме корпусов Народной милиции ЛНР и ДНР. Там прошла мобилизация, военное положение – там все, как положено. А у нас только добровольцы. Вооруженные силы Российской Федерации, воюют только добровольцы, только те, кто готов идти в бой. Поэтому у нас все тыловые подразделения переполнены, а на фронте этих самых штурмовиков, которые или идут вперед, в атаку, или обороняются – их очень мало», – сказал экс-премьер ДНР.

Он отмечает, что российский военнослужащий «может развернуться, уехать в Российскую Федерацию».

«Например, просто положив автомат или оставив свою боевую машину, бросив ее элементарно, он может совершенно спокойно поехать в Российскую Федерацию, его могут остановить пограничники и спросить: «Куда ты едешь?». Он скажет: «А мне надоело». Точнее, не скажет, а говорит: «Мне надоело, я разрываю контракт». И даже если на него выйдут контрразведчики, они ему что скажут? «Ай-я-яй, мы в твоем личном деле сделаем пометку, тебя потом на госслужбу могут не принять». Есть такая штука, которая называется «военное положение», которую можно было бы ввести хотя бы в приграничных регионах нашей страны, или хотя бы на той самой территории, где проводится операция, чтобы у нас так называемые 500-е, они стали не 500-ми, а реальными дезертирами, какими они по сути дела и являются», – резюмировал Бородай.